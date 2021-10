Jak vypadal mladý lybijský diktátor Kaddáfí ještě před znetvořením sérií plastik

Muammar Kaddáfí v roce 2003

Foto: Profimedia.CZ

Muammar Kaddáfí byl synem chudého beduína, stěží vychodil základní školu a v armádě to nedotáhl výše než na plukovníka. Přesto se vyšvihl na neomezeného vládce Libye a u moci se udržel neuvěřitelných 41 let. Jak se mu to podařilo?