Poprava Muammara Kaddáfího: Vytáhli ho z kanálu se zlatou pistolí, nastal lynč

Muammar Kaddáfí byl zabit 20. října roku 2011.

Foto: Profimedia.CZ

Plukovník Muammar Kaddafí udržel neomezenou moc nad Libyjí dlouhých 42 let. V únoru roku 2011 ale vypuklo povstání, které ukončilo jeho vládu i život. Diktátor se před povstalci ukrýval v odpadní rouře, než byl dopaden, zlynčován a zastřelen.

Hned počátkem března se o libyjského vůdce začal zajímat Mezinárodní trestní soud, protože bylo patrné, že při potlačování protestů dochází k masovým útokům proti obyvatelstvu. Střílení do davu a bombardování veřejných míst si podle pozorovatelů vyžádalo stovky mrtvých, a navíc kolovaly zvěsti, že Kaddafího režim krutě mučí a popravuje zadržené. Na konci června byl na diktátora, jeho syna Sajfa Isláma a na šéfa libyjské rozvědky vydán zatykač. Ochrany civilistů se prozatím ujalo NATO.

Díky zahraniční letecké podpoře se povstalcům dařilo dobývat jednu oblast za druhou, až se zmocnili i Tripolisu. V srpnu pronikli do Kaddáfího sídla Báb al-Azízíja, ale diktátora tu nenašli. Stihl uprchnout do rodné Syrty, která prozatím rebelům odolávala.

Kanál, ve kterém rebelové Kaddáfího údajně objevili.Zdroj: Profimedia.CZ

Našli ho v kanále

V říjnu už pro něho nebyla bezpečná ani tato poslední bašta. Rozhodl se odjet, avšak plány mu překazila letadla NATO, která na jeho konvoj zaútočila. Útočiště našel v kanalizaci. Večer 20. října 2011 oblétla zpět zpráva, že je Muammar Kaddáfí mrtev. Aby povstalci vyloučili pochyby, ukázali jeho zmučené tělo arabské televizi Al-Džazíra a následně ho vystavili v mešitě.

Jeho smrt dodnes obestírá řada otazníků. Podle oficiální verze zveřejněné povstalci byl Kaddáfí dopaden v odpadní rouře, kde se ukryl před nálety. Držel sice v ruce svou pověstnou zlatou pistoli, ale neměl sílu se bránit, protože byl na útěku už nekolik dní a za tu dobu téměř nespal ani nejedl. Povstalci ho chtěli dopravit do vězení, avšak během převozu došlo k přestřelce se zastánci režimu, ve které byl Kaddáfí zasažen do břicha a následně i do hlavy. Zraněním podlehl ještě cestou do nemocnice.

Zdroj: Youtube

Lynč a nakonec výstřely

Na internetu se však tehdy objevily záběry amatérské kamery, jež svědčí o zcela jiném průběhu diktátorova konce. Rebelové na nich 69letého Kaddáfího lynčují a volají "Bůh je veliký, Bůh je všemocný!“ Ještě živého ho pak vlečou po cestě. To by vysvětlovalo, proč bylo Kaddáfího tělo tak zle potlučené. Na jiných záběrech natočených mobilním telefonem zase povstalci stahují diktátora z korby pick-upu a kdosi křičí: "Nechte ho naživu!" Video končí výstřely.

Je tedy více než pravděpodobné, že Kaddáfího zastřelili sami rozzuření povstalci a historka o přestřelce byla vymyšlena, aby zahraniční pozorovatelé záležitost nevyhodnotili jako válečný zločin. Jakmile je totiž někdo zajat, ať je to třeba nenáviděný diktátor, podle mezinárodního práva nesmí být zabit.

Kaddáfí dnes odpočívá na neznámém místě v poušti, kde byl v tichosti pohřben za účasti hrstky příbuzných.

