Andrea Melenová 3. 1. 2024 21:14 clock 3 minuty

Můj život byl vždy poklidný a bezstarostný, až do té doby, kdy jsem začala objevovat první známky Richardova záhadného chování. Richard byl vždy milujícím a ohleduplným mužem. Bylo nám spolu dobře, nebo jsem si to aspoň myslela.

Začalo to maličkostmi. Když jsme se vraceli z nákupu, všimla jsem si, že má Richard plné kapsy nejrůznějších drobností. Žvýkačky, pasta na zuby, pastilky, tužkové baterie. Nejdřív jsem tomu nepřisuzovala žádnou váhu, ale pokaždé po návratu domů, zamířil do dílny. Pozorovala jsem ho jak z kapes vytahuje spoustu věcí. Nevšimla jsem si, že by je platil. Říkala jsem si, že jsem paranoidní a nechala to být.

Sledovala jsem ho

Jenže po čase mi to začalo vrtat hlavou. Začal totiž z obchodu vozit nové věci, jednou vrtačku, podruhé rádio, potřetí nový telefon. Vrtalo mi to hlavou a jednoho dne jsem ho sledovala do obchodu s elektronikou. Procházel se mezi policemi a podíval se kolem sebe, zda ho nikdo nevidí. Pak rychle něco schoval do tašky a odešel bez zaplacení. Byla jsem v šoku. Srdce mi bilo na poplach a sotva jsem dojela v pořádku domů. Když jsem ho konfrontovala, vymlouval se, jak malé dítě. "Karolíno, to není to, co si myslíš. To jsem jen takhle... zkoušel jsem si věci, které mě zajímají, než je koupím. Jen jsem se chtěl ujistit, že mi budou vyhovovat." "Cože, vždyť ty jsi tu věc normálně ukradl," křičela jsem na ně. "Zbláznil ses? Co to tady meleš?" Ten večer jsme se strašně pohádali. Připadala jsem si jak ve špatném snu.

Všechno to ukradl

Nemohla jsem mu uvěřit. Bylo to zvláštní a nevysvětlitelné chování. A tak jsem se rozhodla, že udělám něco, co jsem nikdy předtím neudělala - prohledám jeho dílnu. Dílna byla místem, kam jsem měla přístup jen zřídka. Richard v ní trávil hodiny, zpracovával tam své projektové nápady. Když jsem otevřela dveře, byla jsem zaražená. Dílna byla plná věcí, které jsem předtím vůbec neviděla, ani jsem netušila, že bychom je kupovali. Noví nářadí, elektrospotřebiče, různé věci... Udělalo se mi mdlo. On to všechno ukradl. Když jsem na něj doma uhodila, přiznal se. "Karolíno, je to tak, už několik měsíců kradu věci, které se mi líbí. Je to takový... adrenalinový zážitek. Prostě si nemůžu pomoct. Nikdy jsem ti to neřekl, protože jsem se bál tvé reakce."

Jsi nemocný

Byla jsem zděšená. Jak jsem mohla žít s mužem, který takhle krade? To nebyl člověk, kterého jsem si vzala za muže, a to nebyl život, který jsem si představovala. Náš vztah byl narušen tajemstvím a zklamáním. "Musíš se léčit, tohle není normální. Jsi nemocný," rozhodla jsem, ale to jsem narazila. S kamennou tváří mi řekl, že nemocný není a léčit se nebude. Totálně mu přeskočilo. Kradl dál a já ho jen sledovala, jak nosí domů stále víc a víc věcí.

Musím se rozvést

Nakonec jsem se rozhodla, že je to signál k tomu, abychom se rozvedli. Nemohla jsem žít s mužem, který měl takový problém s krádežemi. Bylo to těžké rozhodnutí, ale věděla jsem, že musím myslet na svoji vlastní bezpečnost a duševní pohodu. Po osmi letech manželství jsem zjistila, že pravda může být překvapivě temná, a že vztahy skrývají mnoho tajemství. Nikdy bych si nepředstavila, že se tohle stane. Ale musela jsem se postavit této nečekané výzvě a hledat nový začátek svého života.

Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační a jména osob byla na žádost čtenářky pozměněna.