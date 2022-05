Mumie turecké ženy měla na nohou zvláštní boty. Bavil se jimi celý svět

Pohoří Altaj

„Toto je fotka tisíc let staré mumie. Kdo další vidí, že má na nohou Adidasky?" Takové a podobné statusy se objevovaly na sociálních sítích v roce 2016. Mongolská mumie se díky specifickému obutí stala slavnou doslova přes noc. Pyšnila se však dalšími zvláštnostmi.

Hrobka ženy byla objevena v pohoří Altaj ve výšce 2803 metrů nad mořem. Byla součástí prastarého turkického pohřebiště. Mumie byla skvěle zachovaná nejen kvůli nadmořské výšce, ale také díky povlaku šalajitu, látky připomínající dehet, jíž byla pokryta. Kůže, vlasy, ale také oblečení tak zůstalo v perfektní kondici.

V hrobě byl nalezen také kůň, sedlo s kovovými třmeny, uzda, hliněná váza, dřevěné koryto a mísa, železný kotlík, polštáře, ovčí hlava a plstěná taška, v níž byl uložen ovčí hřbet, kozí kosti a menší kožený závěs určený na nošení poháru. Nechyběl také hřeben, část zrcátka a nůž. Tato zvláštní pohřební výbava napovídá, že žena se pyšnila významnému postavení.

Mumie a boty Adidas

„Navzdory množství předmětů si myslíme, že nebyla šlechtičnou. Jelikož se u ní našly šicí potřeby a její oblečení vypadá poměrně moderně a bylo precizně vyrobeno, domníváme se, že šlo o šikovnou a váženou švadlenu," říká archeolog Galbadrakh Enkhbat. Na látkách byly totiž také objeveny jemné vzory výšivek.

Nejpopulárnější se však staly její boty. Jsou vysoké jako kozačky, podrážka je kožená, mají kvalitní stehy a především jejich vrch zdobí černo-červené pruhy. Díky tomu se 1 100 let starým pozůstatkům začalo přezdívat „Mumie v Adidaskách".

Vědci také zjistili, že žena utrpěla rozsáhlé poranění hlavy. Není však stoprocentně známo, zda bylo příčinou smrti a jak přesně k němu došlo. Základní výzkum zatím odhalil, že „je docela možné, že zemřela po úderu do obličejové části, ve věku mezi 30-40 lety."

Vzácná mumie

Archeologové předpokládají, že žena je turkického původu a byla předkem dnešních moderních Turků. Její hrob je jedním z nejúplnějších, jaký kdy byl, v oblasti celé střední Asie, nalezen. „Je to velmi vzácné. Objev nám pomůže přiblížit víru a rituály Turků. Jasně vidíme, že klisna, stará mezi čtyřmi až osmi lety, byla úmyslně obětována.

Pohřebiště bylo také uzpůsobeno tak, jako by pozůstalí počítali s tím, že ho jednou naleznou příští generace. „Protože byl hrob umístěn ve vysoké nadmořské výšce, látka a plsť nepodléhaly biologickému rozpadu," vysvětluje Galbadrakh Enkhbat. „Vypadalo to, jako by byly použity teprve včera."

www.ancient-origins.net, www.dailymail.co.uk, www.siberiantimes.com