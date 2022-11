FBI pomohla vyřešit 4000 let starou záhadu. Komu patřila podivná hlava mumie?

Natálie Borůvková

Hlava mumie

Vědci si s useknutou hlavou mumie lámali hlavu od jejího objevu v roce 1915. Až ruka přiložená k dílu přímo od FBI pomohla vyřešit 4000 let starou záhadu. Možná víme, komu hlava mumie oddělená od těla vlastně patřila.

FBI pomohla vyřešit 4000 let starou záhadu

Od roku 1915, kdy byla v rohu vyrabované hrobky na staroegyptské nekropoli Deir el-Bersha objevena uříznutá hlava mumie, si archeologové lámali hlavu nad její identitou. Přestože rozluštili, že hrobka patřila místodržícímu jménem Djehutynakht a jeho ženě, dlouho nevěděli, čí vlastně byla.

"Nikdy jsme nevěděli, zda to byl pan Djehutynakht nebo paní Djehutynakhtová," řekla Rita Freedová, kurátorka Bostonského muzea výtvarných umění, které od roku 1920 uchovává celý obsah hrobky.

Nyní, téměř o 100 let později, díky výzkumu Federálního úřadu pro vyšetřování, lze s konečnou platností říci, že hlava byla mužská a že patřila samotnému guvernérovi.

Pro Freedovou to znamená nejen završení sto let staré archeologické záhady, ale je to také důkaz technologického pokroku v oblasti testování DNA. "Nyní víme, že FBI vyvinula techniku, která umožňuje rekonstruovat i tu nejvíce poškozenou DNA. Když dokážou rekonstruovat DNA ze zubu starého 4 000 let, je možné ji rekonstruovat téměř z čehokoli," řekla.

Komu patřila hlava mumie oddělená od těla

"Stáří hlavy a pouštní prostředí, ve kterém byla nalezena, obzvláště ztížily extrakci DNA." Jak vysvětlila Odile Loreilleová, forenzní vědkyně z FBI, v horkých podmínkách DNA rychleji degraduje.

Poškození, které mumifikovaná hlava utrpěla, ještě více ztížilo její analýzu. Byla nalezena na dně třicetimetrové jámy v hrobce, která byla ve starověku vypleněna a vykradena. Lupiči ukradli většinu šperků a drahých kovů a přitom přemístili mrtvoly obou manželů. Useknutá hlava byla nalezena na vrcholu rakve guvernéra.

V roce 2005 vědci z neurologického oddělení Massachusettské všeobecné nemocnice provedli na mumii CT vyšetření, ale stále nebyli schopni určit, zda se jedná o muže, nebo ženu. Jediné, co sken odhalil, bylo, že některé lícní kosti a části spodní čelisti, tj. znaky, které by mohly napovědět o pohlaví mumie, byly odstraněny při vysoce kvalifikovaném chirurgickém zákroku.

Forenzní vědci se do zubu zavrtali, odebrali prášek, rozpustili ho v chemickém roztoku, prohnali ho kopírovacím strojem DNA a poté sekvenčním přístrojem. Jakmile získali data, Loreilleová je prostudovala a zkontrolovala poměry pohlavních chromozomů v sekvenci DNA. Na základě toho mohla určit, že lebka je mužského pohlaví.

