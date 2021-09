Proč zůstalo 2600 let staré tělo mumie Irtyersenu téměř neporušené? Vědci netuší

Egyptská mumie - ilustrační foto

V 19. století ještě bylo možné koupit v Egyptě na ulici mumii a odvézt si ji do Evropy jako suvenýr. Učinil to i britský sběratel Archibald Edmonston, který se úlovkem záhy pochlubil svému osobnímu lékaři. Psal se rok 1825, když byla mumie Irtyersenu představena veřejnosti.

Mumie patřila asi 50leté ženě, která zemřela na neznámém místě okolo roku 600 př. n. l.

Lékař Augustus Bozzi Granville (1783–1872) se rozhodl provést pitvu a zjistit příčinu jejího skonu. Šlo o první pitvu mumie v historii, což lékaři přineslo pozornost a věhlas.

Mumie obestřená záhadami

Granville si hned v počátku své práce uvědomil, že se mu dostalo do rukou něco zvláštního. Uvnitř mumie se nacházely zachovalé orgány, což bylo krajně neobvyklé. Staří Egypťané totiž před balzamováním mrtvol orgány z těla obvykle vyňali a uložili do zvláštních nádob, v případě chudších zesnulých je rovnou zničili kyselinou napuštěnou přímo do těla. Mělo se za to, že vnitřní orgány zachovat navěky nelze.

Žena, na jejímž sarkofágu stál nápis Irtyersenu, nepocházela z rodiny vznešené ani příliš chudé. Nikdo se ale už nedozví, proč zrovna v jejím případě balzamovači zvolili tak neobvyklý postup. Aby toho nebylo málo, její tělo napustili neznámou směsí, jejíž složení vrtá hlavou i současným vědcům. Granville se domníval, že obsahovala včelí vosk a dehet. Pozdější analýza to ale vyloučila.

Jedno tajemství rozluštěno, další zůstávají

"S materiálem se pracuje mimořádně obtížně," uvedla vedoucí nového výzkumu Helen Donoghue. "Je měkký a hnědý, a když se pokusíte odebrat z těla vzorky, je tam olejnatá látka, která vám brání provést molekulární analýzu. Až dosud bylo téměř nemožné analyzovat DNA."

Složení účinné konzervační směsi zůstává podle výzkumnice záhadou. "Nikdo tomu nerozumí," přiznala.

Jejímu týmu se nicméně alespoň podařilo odhalit, jaké nemoci tajemná Irtyersenu podlehla. Lékař Granville po pitvě stanovil jako příčinu úmrtí rakovinu vaječníků, podle nových poznatků šlo ale o nezhoubný nádor, který Irtyersenu zabít nemohl. V tkáních odebraných z plic, kostí a žlučníku však vědci objevili DNA bakterie tuberkulózy, což se Granvillovi ve své době podařit nemohlo. Irtyersenu tedy pravděpodobně zemřela na tuberkulózní infekci, která se rozšířila do celého těla. "Ve starém Egyptě se jednalo o nevyléčitelný stav," dodala Helen Donoghue.



