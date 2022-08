Egyptská princezna zemřela s takto děsivým výrazem v tváři. Vědci objasnili proč

Mumie křičící ženy.

Jedna z nejznámějších mumií dostala název Screaming Mummy, neboli Křičící mumie. Jedná se o ženskou mumii s velmi neobvyklým, až strašidelným výrazem: Vypadá, že křičí. Před několika lety se tato netradiční mumie dostala do rukou specialistů, kteří na základě lékařského zkoumání určili, že pravděpodobně zemřela na infarkt. Mumie egyptské princezny je stará 3 100 let a ve tváři má vepsanou děsivou grimasu.

Mumie ženy byla objevena téměř před 150 lety, v roce 1881. Byla pohřbena v Deir el-Bahari, hrobovém komplexu u pobřeží Nilu. Obaly mumie byly opatřeny nápisem Meritamun, ale egyptologové si nejsou jisti, kdo to byl.

Ve starověkém Egyptě bylo totiž hned několik princezen tohoto jména, jednou z nich byla i dcera vládce Théb ze 17. Dynastie, či dcera mocného Ramsese II. Více než jméno ale vědce mate výraz mumie.

Meritamun měřila kolem 151 centimetrů a zemřela ve věku 50 let. Její zuby byly ve velmi špatném stavu a byly ztrouchnivělé až na pahýly. K tomu měla rozsáhlou aterosklerózu, jež zřejmě způsobila infarkt. Protože Meritamun byla dobře mumifikována, Hawass a Saleem se nedomnívají, že zemřela v nemilosti jako Pentawere. I tak však byla pohřbena v neobvyklé poloze, s proříznutými ústy a pokrčenýma nohama, zkříženýma v kotnících.

Posmrtná křeč? Nepravděpodobné!

Mumifikace mrtvých byl ve starověkém Egyptě běžný proces, ale mumie ženy, jež byla podrobena lékařskému zkoumání je neobvyklá. Byla totiž mumifikována s otevřenými ústy v tichém výkřiku. A právě tomu se vědci snažili přijít na kloub.

"Mumifikace byla natolik standardizovaná a ritualizovaná, že musel existovat důvod, proč ji balzamovači nenarovnali a neuložili do obvyklé polohy na zádech - zvláště když ji zřejmě dobře ošetřovali v rámci přípravy na posmrtný život," napsal ve svém prohlášení Andrew Nelson, profesor bioarcheologie na Univerzitě v Západním Ontariu. Podle něj je nějaká kombinace ztuhlosti a mrtvolné křeče - i když neobvyklá - rozumnou hypotézou. Právě kadaverózní křeč je totiž svalové napětí, které se objevuje v okamžiku smrti.

Egypťanku skolil infarkt

Mumie byla vyšetřena počítačovou tomografií (CT), jež zjistila rozsáhlou aterosklerózu, tedy usazeniny tukových plátů v cévách. Právě proto egyptologové myslí, že žena zemřela sama na masivní infarkt. Její tělo bylo ovšem nalezeno až po několika hodinách, takže její čelist, která mohla při smrti klesnout, pak navždy zamrzla v posmrtné křeči.

S tímto tvrzením ale nesouhlasí všichni odborníci. Zejména ti, jež tvrdí, že mumifikace byla dlouhým procesem a ztuhlost trvá jen několik dní. "Je mnohem pravděpodobnější, že obaly kolem čelisti prostě nebyly dostatečně pevné, aby držely ústa zavřená, protože mají tendenci padat do otevřené polohy, pokud jsou ponechány samy sobě," řekl Andrew Wade, antropolog z McMasterovy univerzity.

Měl výraz symbolizovat věčný křik?

Meritamun nebyla jedinou mumií s otevřenými ústy. Zmrzlý výkřik byl objeven i u druhé mumie z Deir el-Bahari, jež byla identifikována jako Pentawere, syn Ramsese III. Tento muž byl donucen spáchat sebevraždu poté, co se údajně podílel na spiknutí s cílem podříznout faraonovi hrdlo. Jeho tělo bylo špatně mumifikováno a místo do plátna byl zabalen do ovčí kůže a nebyly mu odebrány orgány. Stejně tak zřejmě ani nebyla správně ošetřena jeho čelist, takže jeho ústa zůstala otevřená dokořán.

Je možné, že stejný osud potkal i ženu jménem Meritamun? Právě na tuto otázku se výzkum pokoušel odpovědět. Byl tedy sestaven 3D obraz mumie.

Podoba Meritamun

Egyptolog Zahi Hawass a doktorka Sahar Saleemová nad výsledky výzkumu konstatovali, že Meritamun byla dobře mumifikována a na rozdíl od Pentawere jí bylo odstraněno mnoho orgánů. Srdce, průdušnice a plíce však zůstaly v těle a její břišní dutina byla vyplněna plátnem a pryskyřicí. Stejně tak nebyl odstraněn ani její mozek a po smrti se scvrkl do pravé zadní části lebky, což kopíruje pravý sklon hlavy mumie.

Odstranění mozku bylo běžnější u mumií z 19. dynastie než u mumií ze 17. dynastie, proto je pravděpodobné, že Meritamun byla dcerou Seqenenre Taa II. a ne Ramsese Velikého.

Vědci ve své práci napsali, že balzamovači Meritamun možná začali s jejím mumifikačním procesem dříve, než ztuhlost skončila, a nedokázali jí narovnat nohy a zajistit zavřenou čelist.

Závěrem je však nutno dodat, že "křičící" mumie však nejsou tak neobvyklé. Groteskní výrazy jsou důsledkem uvolnění čelistních vazů po smrti. Obaly kolem čelisti obvykle držely ústa zavřená, ale mohly se uvolnit.

