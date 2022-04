Na prsou mumie korejského muže ležel tajemný dopis. Jeho obsah zasáhne srdce

Jihokorejské město Andong

Foto: Profimedia.CZ

Eung-tae byl vysoký a pohledný muž, který zemřel příliš brzy. Tak brzy, že se ani nedočkal příchodu potomka, jehož nosila pod srdcem jeho milující žena. Smutný příběh ožil poté, co archelogové objevili v jihokorejském městě Andong hrobku s nezvykle dobře zachovalou mumií. Na prsou třímala dopis se srdceryvným obsahem.

Odborníci přepokládají, že Eung-tae pocházel z vládnoucího korejského klanu a zemřel předčasně v roce 1568. Právě tento letopočet je uveden na vzkazu nalezeném na jeho hrudi. Z obsahu je zřejmé, že ho psala vdova zemřelého. Ačkoli neznáme její jméno ani její další osudy, jedno můžeme říci s určitostí: svého manžela vroucně milovala a jeho smrt ji hluboce zasáhla.

"Nemůžu bez tebe žít. Prosím, vezmi si mě k sobě. Na city, které k tobě chovám, nemohu v tomto světě zapomenout a můj zármutek nezná hranic," vyznala se v dopise nešťastná žena, která byla navíc v době ovdovění těhotná. "Kam mám teď uložit své srdce a jak mohu žít s dítětem, kterému budeš chybět… Až ho přivedu na svět, koho bude nazývat otcem?"

Pinterest

Pantofle jako symbol lásky

Spolu s dopisem vdova vložila do hrobky i velmi zvláštní dar: pantofle utkané z vlastních vlasů, zabalené do jemného papíru. Západnímu člověku bude takový artefakt připadat více než bizarní, ale v korejské kultuře zase tak neobvyklý není. Naopak, pantofle z vlasů byly v minulosti symbolem lásky a naděje na brzké uzdravení milované osoby. Znamená to, že Eung-tae podlehl nějaké zákeřné nemoci?

Vědci zatím nevědí. Neznají ani přibližný věk, ve kterém dotyčný zemřel. Z předběžného ohledání mumie jen usuzují, že byl na svou dobu nadprůměrně vysoký a oplýval šarmem. "Jeho tmavý knír na mě učinil dojem, že muselo jít o velice okouzlujícího muže," uvedla bývalá ředitelka Národního univerzitního muzea v Andongu Se-kwon Jim.

Pinterest

Přestože se kolem mumie stále točí mnoho otazníků, nález má pro archeology veliký význam. Málokdy se najde hrobka, která vypráví podobně emocionální příběh. Eung-tae nebyl jen někým, kdo žil a zemřel - byl milovaným mužem, který se těšil na příchod miminka, ale osud mu nedopřál, aby ho pochoval v náručí. Námětem se ihned inspirovalo několik korejských umělců - podle tragického příběhu dokonce vznikla i opera.

Podívejte se do historického jádra města, ve kterém byla mumie objevena:

Zdroj: Youtube



Zdroje: https://www.dailymail.co.uk/, https://www.ancient-origins.net/, https://www.ibtimes.co.uk/