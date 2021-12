Záhadná mumie z Mnichova: Mladá dívka se stala obětí strašlivého rituálu

Posmrtná maska Inků

Foto: Profimedia.CZ

V roce 1904 se v německém Mnichově objevila mumie mladé ženy stočené do fetální polohy. Ústa měla otevřená, oči zavřené a vlasy spletené do copů zdobilo cosi, co kdysi mohlo být pestrobarevnou stuhou. Když byla o 66 let později převezena do Bavorské státní archeologické sbírky, vědci k ní nedostali žádné jiné informace než stručný popis jejího vzhledu a identifikační číslo.