V archeologickém nalezišti v Egyptě byly objeveny další hrobky a v nich starověké mumie. Tři z nich mají zlaté jazyky. Je pravda, že mumie se zlatým jazykem byly objeveny už dříve. Ale proč ho mají, ač archeologové znají možná vysvětlení, přesto zůstává tak trochu záhadou.

Nová naleziště

Nekropole Quweisna (též Quesna) v deltě Nilu je nově objevená část archeologického naleziště, které bylo odkryto v roce 1989. To bylo dle předpokladů obýváno v ptolemaiovském a římském období, které trvalo zhruba od roku 300 př. n. l. do roku 640 n. l. V novém areálu archeologové vykopali hrobky a hroby ze třech různých historických období starověkého Egypta a v nich mnoho těl. Každé období charakterizují rozdílné pohřební rituály a odlišné hroby. Na konci roku 2021 zde byly objeveny více než 2 500 let staré mumie muže, ženy a dítěte se zlatými jazyky.

Zlaté jazyky

Kromě mumií se zlatými jazyky byla na novém nalezišti objevena těla, která mají pod mumifikačním plátnem kosti obalené zlatem. Jiné jsou pohřbeny v hrobech se skarabey nebo lotosovými květy ze zlata. Mezi staroegyptskými mumiemi byly nalezeny i takové, které mají jazyk potažený tenkým plátkem zlata. Jako třeba 2 000 let starý muž nalezený v únoru 2021 Taposiris Magna. Zlato bylo bezesporu ve starověkém Egyptě oblíbeným dekoračním materiálem pro pohřební obřady. Bylo úzce spojováno s bohy, zejména bohem Slunce Ra a bylo symbolem věčnosti, posmrtného života. Proč ale mají některé mumie z tohoto drahého kovu jazyk? A proč jen některé?

Mlčeti zlato?

Ra jako vládce všech staroegyptských bohů a stvořitel, představuje světlo, den. Zatímco bůh Usir, pán podsvětí, soudce mrtvých, představuje temnotu, noc. Je možné, že zlatý jazyk byl spojením se světlem v chladném podsvětí. Usir byl i pánem ticha. Jak se předpokládá, neměl rád hluk. Pohřební obřady proto probíhaly v naprostém tichu. Někteří archeologové se domnívají, že zemřelí mohli zlatým jazykem s bohem podsvětí mluvit „v tichosti“, bez hlasu. Je možné, že balzamovači vložili mumiím do úst zlatý jazyk, aby se Usirovi zalíbily. Nevysvětluje to však, proč je nemají všichni zemřelí. Proč byly z těla některých jejich jazyky odstraněny a nahrazeny zlatým kovem, jiným byly „pouze“ pokryty plátky zlata. Mělo to nějaký význam?

Generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro památky M. Waziri k nálezu sdělil, že jsou mumie z Quweisny se zlatými jazyky ve velmi špatném stavu. Dle jeho slov z jejich rozpadajících se těl archeologové mnoho nevyčtou. Zlaté jazyky muže, ženy a dítěte tak mlčí. Zcela jistě se snaží něco sdělit. Co? To však stále zůstává hádankou.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, greekreporter.com, interestingengineering.com