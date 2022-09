Vědci zrekonstruovali tvář mumie Takabuti. Krásná žena měla dva abnormální rysy

Mumie Takabuti.

Takabuti utíkala, co jí síly stačily. Kličkovala v uličkách Théb a každou chvíli se ohlížela za svým pronásledovatelem. Najednou se jí podvrtla noha tak, že upadla. Když zvedla hlavu, viděla muže se sekerou. Ten se rozpřáhl a udeřil ji do levého ramena.

Tak pravděpodobně vypadaly poslední minuty dvaceti až třicetileté mladé ženy, která zemřela před 2600 lety, na konci Núbijské dynastie.

Zjistil to tým odborníků z National Museums NI, University of Manchester, Queen's University Belfast a Kingsbridge Private Hospital, jenž její mumii prozkoumal pomocí rentgenových CT skenů, uhlíkového datování a analýzy vlasů. Odhalil tak tajemství jejího života i to, jak vypadala.

Mumie Takabuti

Mumifikované tělo v nádherně ozdobeném sarkofágu koupil v roce 1834 Thomas Greg a o rok později ho věnoval muzeu Belfast Natural History Society. Přední irský egyptolog Edward Hincks následně pomocí dekódování hieroglyfů zjistil, že Takabuti byla vdaná a zámožná.

Příčina její smrti však byla stále záhadou. Sken její zachovalé mumie ale odhalil ránu v horní části zad u levého ramene. Podle odborníků byla tak rozsáhlá, že žena byla na místě mrtvá. Byla tak hluboká, že materiál, který v ní byl nalezen, byl považován za Takabutino srdce.

Pravý orgán, scvrklý a nenápadný, byl objeven až díky moderním technologiím. „Během mumifikace bylo srdce vyňato z těla, zabaleno a poté vráceno do hrudní dutiny, aby bylo k dispozici pro obřad vážení na onom světě," vysvětluje Dr. Bob Loynes. „V ráně jsme našli látku nasáklou pryskyřicí. Pravděpodobně sloužila jako kouzelný obklad k zahojení zranění."

Kudrnatá krasavice

Další analýzy ukázaly, že Takabuti měla hnědě a kudrnaté vlasy a její DNA obsahuje mitochondriální haploskupinu H4a1. Její prapředek tak přišel do Afriky pravděpodobně z Kanárských ostrovů, z Libanonu nebo jižního Iberu. „Z těchto nálezů ale nelze potvrdit, zda se narodila v Egyptě, nebo se tam přestěhovala z jiné oblasti," říká egyptoložka Rosalie David.

Mladá žena se navíc pyšnila dvěma zvláštnostmi. Skenování odhalilo, že měla o jeden zub a obratel navíc. Těmito anomáliemi se pyšní pouze 0,02 % a 2 % populace. „Mumii jsme studovali několik měsíců. Použili jsme špičkové vědecké prostředky, které dokazují, že i tisíce let po smrti člověka můžeme nahlédnout do jeho života," vysvětluje David.

