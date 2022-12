Balzamovač se skláněl nad mrtvým mužem. V ruce držel konec dlouhé špachtle, s níž přes nosní dírku nabíral mozek. Najednou jeho tělem otřáslo hlasité kýchnutí. V tu chvíli se pomůcka zlomila. „U všech faraonů,” zvolal polekaně. „Neboj,” povzbudil ho kolega. „Nikdo se to nedozví. Nechej to tam."

Netušil, že za více než 2600 let si budou jejich práci prohlížet egyptologové z britského muzea pomocí CT skenu. Ti prostřednictvím moderní technologie prozkoumali dohromady osm mumií žen, mužů a dětí žijících podél břehů Nilu v Egyptě a Súdánu mezi lety 3500 př. n. l a 700 n. l.

„CT sken jsme poprvé použili v 90. letech. Bylo to průlomové řešení,” řekl ředitel britského muzea Neil MacGregor. „Umožňuje nám pochopit životy jedinců tisíce let po jejich smrti, aniž bychom poškodili jejich křehkou schránku.”

Mumifikace

Odborníci ho využili i při nejnovějším průzkumu. 3D obrázky odhalily pravděpodobnou příčinu smrti nebožtíků, známky tetování nebo zdravotní problémy jako zkažené zuby a kornatění tepen. Zároveň vědcům pomohly zrekonstruovat proces balzamování.

Ten prováděli kvalifikovaní pracovníci se znalostmi anatomie. Často to byli kněží, již do celého úkonu zahrnuli také náboženské rituály. Mumifikace měla předem stanovené kroky. Nejdřív se tělo umylo v Nilu a v palmovém víně. Poté se položilo na stůl a začala samotná pitva. Na levém boku se provedl řez, kterým se vyjmuly játra, plíce, střeva a žaludek. Ty se opláchly a vložily do nádob. Srdce se nechalo v těle.

Poté se nosní dírkou zavedla do lebky špachtle, kterou se vybíral mozek. Právě kus této pomůcky odhalily CT snímky u neznámého muže z Théb. Následně se tělo vyplnilo a zasypalo práškem ze sodíku a nechalo se čtyřicet dní vysoušet. Po uplynutí doporučené doby se nebožtík opět umyl v Nilu, pomazal se oleji, do jeho útrob se vložily piliny a pak se obalil plátnem. Mezi jednotlivé vrstvy se vkládaly amulety, jež měly chránit na cestě do posmrtného života.

Mumie a moderní svět

Například jedna z mumií jménem Tamut byla ozdobena umělýma očima a na nehtech měla tenké plátky zlata. Egyptologové dlouho netušili, jak kněžka zemřela, CT sken ale odhalil, že velká část její stehenní tepny byla ucpaná tukem. Ve svých 35 letech tak s největší pravděpodobností podlehla mrtvici nebo infarktu.

Počítačová tomografie také potvrdila, že muž s dřevěnou nebo rákosovou špachtlí v lebce musel trpět velkými bolestmi zubů nebo, že mumifikované děti měly na těle nepříjemné hnisavé boláky. Zda tato onemocnění způsobila smrt ale odborníci netuší.

