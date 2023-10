Protáhlé lebky, tři prsty na rukou a drobná těla. Tak vypadají mumie dvou tvorů, které byly představeny mexickým poslancům. Má se jednat o důkaz, že naši planetu kdysi navštívila mimozemská civilizace.

K převratnému nálezu mělo dojít v roce 2017 v dole poblíž města Cusco v Peru. Zkamenělé pozůstatky prý objevil nadšenec do UFO, novinář Jaime Maussan. Aby dokázal, že se jedná o mumie mimozemšťanů, oslovil Mexickou národní autonomní univerzitu. Ta provedla radiokarbonové datování a ostatky prozářila rentgenovými paprsky.

Vědci potvrdili, že těla jsou stará asi tisíc let. Jedno z nich navíc obsahovalo vejce s embryi a kousky kovů kadmia a osmia, přičemž osmium je jedním z nejvzácnějších prvků v zemské kůře. To vše, společně s podivným vzhledem bytostí, je podle Maussana důkazem, že ve vesmíru nejsme sami.

Tříprsté mumie

„Tyto exempláře nejsou součástí naší pozemské evoluce,” vysvětloval mexickým poslancům. „To potvrzuje i fakt, že jsme nedokázali identifikovat jejich DNA.” Od těchto závěrů se ale odborníci z fyzikálního ústavu distancovali.

Jaime Maussan totiž nemá zrovna nejlepší pověst. Svého prvního mimozemšťana objevil už v roce 2015 v Nazca v Peru. Později se ukázalo, že se jednalo o mumii domorodého dítěte s deformovanou lebkou. Novinář se tehdy s laboratorními výsledky odmítl smířit a pronesl, že „ještě zdaleka není po všem“. Skeptici proto bijí na poplach.

„Kdyby univerzita analýzu provedla, byla by publikována v časopise a recenzována. Tak to jednoduše ve vědeckém světě chodí. To se ale nestalo,” říká profesor na University of Manchester, astronom Michael Garrett. „Díky tomu pak mohou ostatní odborníci provést další testy a teorie potvrdit či vyvrátit.”

Mimozemšťané z Peru

S tímto postojem souhlasí také výzkumnice Julieta Fierro. Vysvětluje, že k odhalení, zda jsou zvápenatělá těla lidská či ne, by bylo nutné použití pokročilejších technologií, než jsou rentgenové paprsky.

I přes tyto argumenty byla řada poslanců v šoku a podle agentury Reuters v nich ukázka mumií zanechala „úvahy a obavy”. Přednáška rozvířila bouřlivou diskuzi také na sociálních sítích. „Chceme věřit, že tam venku existují jiné formy inteligentního života. Tato víra ale musí být založena na pevných vědeckých faktech,” dodal Michael Garrett.

Dalším problémem je, že mumie jsou nápadně podobné tzv. humanoidním plazům, pozůstatkům, které byly údajně také objeveny na planině Nazca v roce 2021. V pořadu Alexandera Sokolova z YouTube kanálu Vědci proti mýtům ale bylo odhaleno, že byly uměle poskládány ze zvířecích a lidských kostí. Může se i nyní jednat o podvrh? S největší pravděpodobností ano. Bude však nutné provést další výzkum.

