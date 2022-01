Mumifikace krok za krokem: Přesný postup, jak balzamovači připravovali mrtvé

British archaeologist Howard Carter in the tomb of Pharaoh Tutankhamun

Proces mumifikace máme, alespoň u nás, spojen nejen s Egyptem, ale i s bývalým Sovětským svazem a Československou socialistickou republikou. Kromě faraonů byla totiž nabalzamována i těla velkých komunistických státníků – Lenina, Stalina a stejný osud čekal i Gottwalda. Ne vždy ale byla mumifikace provedena se stejnou dokonalostí, precizností a hlavně zkušenostmi.