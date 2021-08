Jak vypadá osobní hygiena muslimů: Přísná pravidla kontroluje Tálibán

Otec a syn při modlitbě.

Potřeba hygieny je pro muslimy silně zakořeněná. Pečlivě ji dodržoval už Prorok Muhammad (Prorok Mohamed). I proto si tak muslimové vytvořili řadu přísných pravidel, která musí každý dodržovat. Členové radikálních hnutí, jako je Tálibán, je pak přísně kontrolují.

O nutnosti dodržovat čistotu mluví k muslimům samotný Korán. Píše se v něm, že „Alláh miluje ty, kdož dodržují pravidla čistoty“. Dodržování hygieny je tak poctou té nejvyšší autoritě, kterou jejich bible opěvuje.

Posvátnost modlitby

Základní povinností muslima je omývat se několikrát denně, a to vždy před prováděním modlitby. Čistota oděvu i těla je společně s čistotou místa modlitby to, co je předpokladem pro správné vykonání obřadu. Celková koupel by pak měla následovat každý pátek, ženy ji musí provést také po menstruaci či gynekologickém vyšetření. Očistná je podle muslimů převařená voda. (Zdroj: zdravi.euro.cz)

Starost o zdraví

Nutné je holit se v podpaží třikrát týdně, a dokonce je taky nutností si holit intimní partie, a to jednou za čtrnáct dní. „Vyholování zavedli ve svých řadách zhruba před 1400 lety, v době, kdy islám vznikal," řekla novinářka Petra Procházková, která je za muslima provdaná.

První se pečlivě holil už Prorok Muhammad. Podle ní byla hlavním důvodem vypracování tak pečlivých hygienických pravidel starost o zdraví. „Prorok pochopil, že většina nemocí souvisí se špínou,“ tvrdila Procházková. Kromě toho sehrál velkou roli milostný život a víra, že s vyholenými genitáliemi je manželský sex vášnivější. (Zdroj: www.idnes.cz)

Podpaží versus vousy – symbol víry

Mimo podpaží a intimní partie však nutnost holení neplatí. Naopak vousy si musí nechat narůst a pravidelně je zastřihovat, stejně jako nehty. Vlasy mohou být dlouhé či vyholené úplně, avšak nikdo nesmí podléhat západním trendům, jako je vyholování jen na určitých místech, různé střihy atd.

Levá ruka je nečistá

Jednou z odlišností od evropské kultury je u vyznavačů islámu tradice, kdy po použití záchodu provedou očistu vodou místo toaletního papíru. Už odmala jsou také muslimské děti učeny, jak čistit všechny tělní otvory či jak se omýt po souloži. K intimní hygieně se pak používá výhradně levá ruka, která je v muslimské kultuře považována za nečistou.

Péče o vzhled

S důkladným důrazem na hygienu se u muslimů váže i péče o vzhled. Vyznavači islámu musí být oblečeni do čistého a slušného oblečení. Právě díky šatům mají možnost naplno vyznávat svou víru, a tak musí i jejich prostřednictvím zachovat čistotu. Muži mají zakázáno nosit ozdoby ze zlata či ze slitiny, ve které se zlato vyskytuje. Jejich šat nesmí být vyroben z hedvábí. Ženy pak mají zakázáno nosit přiléhavé či průsvitné oblečení. Jejich nahota má být ukrytá doma, jen pro zraky manžela. (Zdroj: theses.cz)

Extremismus

Hnutí Talibán, vyznávající kombinaci radikálního islámu a paštunského nacionalismu, přitom vynáší tyto hygienické zásady do extrémů. Prakticky to můžeme vidět v dnešním Afganistánu.

Mužům se přímo přikazuje nosit plnovous. Kdo ho nemá, ten musí jít do vězení, ze kterého nevyjde, dokud mu vous nenaroste. Vlasy si muži nesmí vyholovat, a musí je nosit určeným způsobem. Na všechny zásady dohlíží mravnostní policie, která kontroluje mimo jiné i to, jestli jsou muži opravdu vyholení v podpaží. „Když chtěli někoho ponížit, kontrolovali, zda nemá ochlupení v rozkroku, i tam se musí muži holit. Umíte si představit, jak je to ponižující, když vám někdo zajede tyčí pod kalhoty,“ vzpomíná na chování členů Talibánu Fawad, Afghánec, který žije v Česku. (Zdroj: www.reflex.cz)