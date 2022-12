Zdroj: Neznámý / Creative commons, fair use (CC 2.0)

Člověk z Altamury, takovou přezdívku dostal neandertálec, který podle nejnovějších poznatků zemřel hlady po pádu do studny před více než 130 000 lety. Při svém skonu měl vyceněné zuby, které pravděpodobně používal k přidržování masa při jeho porcování. Podívejte se, jak vypadal.

Díky forenzní antropologii máme možnost blíže poznat tváře nejen známých osobností, ale i jiných druhů, jimiž si lidé v evolučním procesu prošli. Nyní se zájem obrátil k tváři neandrtálce, podle místa nálezu nazvaného „člověk z Altamury“. Jeho tvář vypadá velmi srdečně a mile. Posuďte sami.

Člověk z Altamury je jednou z nejkompletnějších paleolitických koster objevených v Evropě. Dokonce i kosti uvnitř nosu jsou stále zachovány. Od roku 2016 představuje nejstarší vzorek neandrtálské DNA, který byl úspěšně sekvenován.

Neandrtálec měl zuby v opravu hrozném stavu

Jeskyňáři objevili ostatky tohoto muže v italské jeskyni Lamalunga v roce 1993. Byly pokryté nánosy kalcitu, minerálu pocházejícího z okolního vápence. Když se k pozůstatkům dostali, italští odborníci prozkoumali jeho čelisti pomocí fotografií a rentgenových snímků.

Zjistili, že muž spadl do studny, kde zemřel hlady. Ve srovnání s ostatními neandertálci měl tento muž podivně špatný stav chrupu. Odborníci se domnívají, že zuby pravděpodobně používal jako "třetí ruku" k držení masa při jeho porcování. Navíc před smrtí přišel o dva zuby, měl zubní plak a pravděpodobně i onemocnění dásní. I přesto – anebo právě pro zachování chrupu, se vědcům podařilo zrekonstruovat jeho tvář.

Jak výzkum probíhal

DNA člověka z Altamury byla již jednou zkoumána v roce 2016, nikoli však ze zubů, ale ze vzorků odebraných z jeho ramenní kosti. Tehdy jeho ostatky odborníci datovali do doby před 172 000 až 130 000 lety.

„Tento jedinec musel spadnout do šachty. Možná si díry v zemi nevšiml. Myslíme si, že si tam sedl a zemřel. Původní šachta, kterou propadl, už neexistuje. Byla vyplněna sedimentem, takže jsme přesvědčeni, že je tam celá kostra. Žádné zvíře se tam nemohlo dostat,“ řekl tehdy antropolog Jacopo Moggi-Cecchi. Poté se spolu s týmem spustili do jeskynního systému, aby nalezli neandrtálcovu čelist.

"Byl to naprosto úžasný zážitek. Když se dostanete do toho rohu a uvidíte tam kostru, jste opravdu ohromeni," dodal poté, co našli kostru a pořídili fotografie zkamenělé čelisti muže.

Druhá analýza pak ukázala, že i přes katastrofální stav chrupu byl altamurský muž v době své smrti dospělý, chyběly dva zuby, ale z hlediska zdraví ústní dutiny byl v dobré kondici.

Člověk z Altamury zůstává dodnes uložen v matrici vápence. Mezi odborníky proto běží výzva, aby vymysleli způsob, jak zkamenělinu vyjmout neporušenou. Odborníci doufají, že v budoucnu bude možné z jeskyně vyjmout další, ideálně všechny, ostatky, aby bylo možné provést podrobnější studium.

