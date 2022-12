Jablko nepadá daleko od stromu! Obzvlášť v případě, když zde svou roli hraje DNA. Učitel dějepisu tak našel svého přímého předka z doby kamenné. Porovnejte fotky, uvidíte překvapivou podobu!

Co na tom, že oba muže dělí tisíce let, skutečně jsou to příbuzní.

Učitel dějepisu našel svého přímého předka z doby kamenné

Když jste nositelem něčí DNA, jen těžko tomu nakonec uniknete. O tom se přesvědčil i učitel dějepisu. On sám totiž vypátral, kdo byl jeho přímý předek. A nestačil se divit.

Celému zjištění dopomohla náhoda a také rekonstrukce tváře muže z doby kamenné. Mezolitická kostra cheddarského muže byl objevena v roce 1903. Místem jejího nalezení byla Goughova jeskyně v Cheddarské rokli ve městě Somerset.

Díky kostře a následnému získání DNA byli vědci schopni vytvořit podobiznu muže, který danou jeskyni pravděpodobně obýval tisíce let zpátky. A to byl začátek příběhu Adriana Targetta. Učitele dějepisu v důchodu.

Jak už to bývá, když se povede podobný nález a navíc rekonstrukce podoby daného člověka, otiskou to snad všechny noviny naráz. Takovým senzacím je totiž svět vítaným společníkem.

Tehdy to byl den jako každý jiný, když se pan Targett rozhodl, že si zajde pro noviny do místní trafiky. Tam ho ale čekalo překvapení, o kterém neměl sebemenší tušení. Došlo ke shledání přibližně 300 generací zpátky v čase. A to zcela náhodou.

Porovnejte fotky, uvidíte překvapivou podobu!

Targett vešel do trafiky a jeho pohled ihned upoutala podobizna muže, který na něj hleděl hned z několika novin. Ten muž mu byl takříkajíc povědomý. Jakoby se totiž díval sám sobě do tváře.

Na Targetta přitom hleděl muž z Cheddaru, starý tisíce let. Úchvatný objev, který se povedl archeologům a dalším vědcům, kteří se získané kostry použily DNA na získání mužovy podobizny.

Muž z Cheddaru patří mezi nejstarší moderní lidi v Británii, které se archeologům podařilo objevit. Výjimečný je navíc tím, že jde o první případ mezolitického člověka, u kterého se podařilo nalézt celou kostru. S nadsázkou se říká, že jde o prvního moderního Brita, který kdy na tomto území existoval.

Jeho ostatky jsou uloženy v londýnském Přírodovědném muzeu v galerii Human Evolution.

Portrét muže z Cheddaru nedal panu Targettovi spát, a tak požádal vědce o zjištění, zda nejsou příbuzní. Vědci následně odebrali DNA z jedné ze stoliček muže z Cheddaru a došli k nevídanému zjištění. Adrian Targett je skutečně jeho přímým příbuzným.

