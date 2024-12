Externí autor 4. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Slovenský krasavec Kevin Mruškovič triumfoval na světové soutěži Muž roku 2024 v Thajsku. Tento historický úspěch pro Slovensko je dost možná předzvěstí dalších vítězství této země v soutěžích krásy v budoucnu. Trnavský rodák všechny odzbrojil svým outfitem v kroji. Jak vypadal?

Nejhezčí Muž roku pro rok 2024 vyhrál na celosvětové úrovni krasavec ze Slovenska. Třiadvacetiletý Kevin Mruškovič získal tento titul na světovém finále v exotickém Thajsku, kam ho vyslala agentura Oklamčák Production ve spolupráci s fotografem Radoslavem Oreničem.

Úspěch na mezinárodní úrovni

Jedná se o úspěch vskutku ohromný, protože Kevinovi se tento titul podařilo získat jako vůbec prvního od doby vzniku samostatného Slovenska. To, že Kevin má potenciál zaujmout i na soutěži Man of The Year 2024 mohla naznačit i jeho loňská účast na jiné soutěži světové úrovně, kde získal titul pro nejkrásnější tělo a postavu.

„Moje pocity jsou neskutečné, zatím si ještě naplno ani neuvědomuji, co jsem dokázal,” prozradil novopečený král krásy v rozhovoru a dodává, že je nesmírně hrdý na to, že může reprezentovat právě Slovensko na soutěži takového formátu.

Ačkoliv měl v Thajsku dalších jednadvacet konkurentů, kteří dostali do vínku také hojně krásy, Kevinovi se podařilo je všechny porazit. I přesto ale s mnohými navázal přátelství. „Výlet” do Thajska byl pestrý i na zážitky mimo samotné grand finále.

„Nejhezčím zážitkem pro mě byla jízda na čtyřkolkách v horách u Chiang Mai. Viděli jsme slony, se kterými jsme se mohli vyfotit. Dalším nezapomenutelným zážitkem byl tréning Muai thai thajského boxu s místními trenéry,” pokračoval ve výčtu zážitků, které si fešák Kevin nejspíš bude pamatovat až do konce života a hned dodává, že za tyto chvíle je nesmírně vděčný.

Všichni, kteří se velkého finále zúčastnili, měli zajištěný pobyt v již výše zmíněném thajském městě Chiang Mai, který zařídil samotný prezident soutěže. Soutěžící z celého světa podstoupili spoustu focení a různých akcí, nechyběl dokonce ani karnevalový průvod.

Není to ale jen o postavě samotné, kterou musí muži zaujmout. Důležité jsou také dobře zvolené outfity, o které se postaral stylista a designér Jozef Grondžák. Ten je skutečně mistrem svého oboru, protože obléká všechny Mistry Slovenska.

Kevin má dokonalou postavu

„Je to pro mě velká čest a radost vidět Kevina, jak reprezentuje moji značku Lombardi a zároveň dosáhne takového úspěchu na mezinárodní úrovni,” neskrýval své nadšení Grondžák a dodává, že celá tato skutečnost je jen potvrzením Kevinova charismatu a profesionality, ale také toho, že Grondžákovy modely dokážou zaujmout i mimo slovenskou kotlinu.

„Jeho dokonale vypracovaná postava je na to prostě stvořená. Tento úspěch je společným vítězstvím našeho týmu a motivací do budoucnosti,” prozradil Grondžák.

Kevin Mruškovič pochází z Trnavy a pracuje jako manažer v rodinné firmě. Na soutěži zaujal hlavně svým outfitem, kdy oblékl národní kroj. Jednalo se o kroj Goralský.

Jestli si podle vás Kevin zasloužil vyhrát můžete posoudit sami v naší galerii.

Zdroje: feminity.zoznam.sk, europa2.sk, koktail.pravda.sk