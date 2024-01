Externí autor 1. 1. 2024 10:10 clock 2 minuty video

Australan vybavený levným detektorem kovů měl před několika měsíci pořádné štěstí. Při procházce totiž našel doslova poklad. V zemi objevil obrovský zlatý nuget, jehož hodnotu odborníci odhadli na neuvěřitelných 160 000 dolarů, tedy zhruba 3,5 milionu korun.

Když se amatérský „lovec pokladů”, který si přál zůstat v anonymitě, vydal se svým levným detektorem kovů na procházku v australském státě Victoria, ani v tom nejdivočejším snu by ho nenapadlo, co objeví. Když procházel jedním místem, jeho detektor silně zapípal. Muž tedy začal hrabat v zemi, aby se podíval, na co detektor reaguje. A zůstal v šoku.

Nejdříve nevěděl, co našel

Muž ze země vytáhnul velký kámen. V první chvíli vůbec nechápal, proč na něj detektor reagoval. Myslel si, že jde pravděpodobně o kus starého nárazníku z auta, na kterém se podepsala koroze. Pak mu ale došlo, že v ruce drží poklad. Uvědomil si, že našel masivní zlatý nuget.

Obrovská hodnota

Nuget následně odnesl ke zlatníkovi Darrenu Kampovi. A ani ten se nestačil divit. „Byl jsem naprosto ohromený. Takový nález se stane jen jednou za život,” uvedl v rozhovoru pro BBC zlatník, který od nálezce nuget zakoupil. „Přišel sem a vytáhnul ten kámen. Dal mi ho do ruky a ptal se mě, jestli si myslím, že má hodnotu alespoň 10 tisíc australských dolarů. Řekl jsem mu, že spíše 100 tisíc dolarů,” vyprávěl ještě Kamp. Kámen vážil 4,6 kilogramu a obsahuje kolem 2,6 kilogramů zlata. Finální hodnota nugetu tedy činila 3,5 milionu korun.

Co šťastlivec se svými penězi udělá, neuvedl. Zlatníkovi jen prozradil, že peníze rozdělí mezi svou rodinu.

V zemi mohou ležet další podobné poklady

Přestože je tento nález velmi výjimečný, je velká šance, že se na území Austrálie v zemi nachází celá řada podobných kousků. Právě Austrálie je totiž známým nalezištěm zlata a pochází odsud vůbec největší zlaté nugety, které kdy byly objeveny. A kdoví, možná se v tamní půdě nachází ještě větší nugety, které čekají na to, až budou objeveny. A z někoho učiní milionáře.

