Muž se železnou maskou skutečně existoval: Vědci nyní odhalili jeho identitu

Leonardo diCaprio ve filmu Muž se železnou maskou

Foto: Profimedia.CZ

Téměř čtyři desetiletí strávil neznámý muž, jehož tvář zakrývala maska, za mřížemi. Nikdo netušil, kdo to je, odkud pochází a za co si odpykává svůj trest. Pověsti o tajemném vězni za vlády krále Ludvíka XIV. se však staly legendou. Nyní možná konečně víme, kdo to doopravdy byl.