Začalo to obyčejnou jámou na uskladnění brambor. Následovalo dlouhých 23 let, během kterých muž hloubil pod svým domem doslova kolosální dílo. Podívejte se na dechberoucí záběry.

Příběh o tom, jak se z obyčejné prosby stalo nádherné dílo kolosálních rozměrů.

Každý den 23 let hloubil muž pod svým domem kolosální dílo

Psal se rok 1985 a Levon Arakeljanov byl muž ve středních letech. Bylo mu tehdy 44 let. Jednoho dne ho manželka požádala, zda by pod jejich domem nevyhloubil obyčejnou díru na brambory. Co však začalo jako nevinná pomoc manželce, se záhy stalo honem za neutuchající vášní. Ta trvala rovných 23 let.

Možná je to i tím, že Arakeljanov je povoláním stavař a tak je pro něj každá práce takového rázu spíše koníčkem než prací. Když byl Arakeljanov požádán svou ženou, aby vykopal pod domem ve skále jámu na brambory, začal tvořit dílo, o kterém neměl ani tušení.

Od chvíle kdy vzal do ruky dláto, nemohl přestat hloubit. Pracoval denně 18 hodin a jeho vášeň se ho držela po dlouhá léta. Za tu dobu vytvořil něco naprosto úžasného. Podzemní komplex o rozloze 280 metrů čtverečních, který nyní slouží jako podzemní chrám.



Arakeljanov jej provozuje jako atrakci spolu se svou ženou Tosyou. Arakeljanov se při své práci inspiroval svými sny a vizemi, které mu údajně napovídaly, aby v kopání nepřestával. Arakeljanov uposlechl.

Práce na podzemním komplexu mu ne vždy šla plynule od ruky. Obzvlášť v případě, kdy si razil cestu černým čedičem. Až v okamžiku, kdy narazil na sopečný kámen, se jeho úsilí stalo snesitelnějším.

Podívejte se na dechberoucí záběry

Arakeljanov tak vytvořil komplex, na který může být patřičně hrdý. Prokopal se totiž až 20 metrů pod zem a vytvořil komplex o 7 místnostech. Jsou propojené chodbami a schodištěm. Fascinující na tom je, že vše je vytvořeno z hrubé skály.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Arakeljanov ale nevynechal žádný detail. Stěny komplexu ozdobil uměleckými řezbami, mozaikami a sochami. V podzemí vytvořil i malý oltář. Pohled na jeho skvostné dílo je doslova dechberoucí. Obzvlášť pokud si uvědomíte, že Arakeljanov vytvářel své dílo výhradně ručně a sám.

Při své práci používal jen dláto a kladivo a jakoukoliv moderní techniku ihned odmítal. "Můj manžel spal 3-4 hodiny denně a opravdu do toho dal srdce i duši, jinak by to nedokázal," řekla Tosya.

Práce na tomto komplexu trvala Arakeljanovi úctihodných 23 let. Během nich z místa odnosil na 450 nákladních aut suti, a to výhradně pomocí kovových kbelíků. Levon na svém mistrovském díle pracoval až do své smrti v roce 2008, kdy mu bylo 67 let.

