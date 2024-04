Stárnutí nezastaví nikdo, ani muži. Někteří pánové vypadají sešle sotva oslavili čtyřicýtku, ale jiní vypadají vitálně až skoro do osmdesáti let. To, jak stárneme, ovlivňuje mimo jiné i datum našeho narození. Seznamte se s těmi, kteří umí zastavit čas, i těmi, které život pořádně semele.

Beran 21. 3. až 20. 4.

Berani mají neuvěřitelnou životní energii, díky které se vrhají do mnoha aktivit. Jsou to vášniví muži, kteří jdou do všeho na 200 %, a to je možná kámen úrazu. Všechno prožívají na maximum a často jdou až na hranici svých sil. To je důvodem jejich předčasného stárnutí. Odvážní zrozenci si berou na svá bedra větší zátěž, než unesou.

Mají pocit, že musí řešit spoustu věcí, a to i za jiné lidi. Díky tomu se cítí vyčerpaní. Rádi by toho v životě stihli ještě mnohem víc, ale nechápou, že je potřeba váhy života vyvažovat. Po náročném dni je potřeba si dopřát zasloužený odpočinek. Baterky je nutné dobíjet. Když tuto svou potřebu ignorují, řítí se vstříc vyčerpání organismu.

Berani by chtěli žít zdravě a být ve skvělé fyzické kondici, ale nemají na to čas. Někdy to přehání tak, že kombinují náročnou práci, péči o rodinu a navíc se odhodlají ještě cvičit. To by za normálních okolností nebylo nic špatného, ale tomuto muži stále chybí zmíněný odpočinek. Mnohdy totiž ani odpočívat neumí, mají pocit, že sport je odpočinek, ale ten nenahradí kvalitní spánek.

Štír 24. 10. až 22. 11.

Muži ve znamení Štíra prožívají všechny aspekty života velice intenzivně. Proces stárnutí je u nich ovlivněn právě tím. Intenzivní stres, emoce, vztek nebo smutek doslova požírají jejich životní elán.

Je dobré žít svůj život naplno, ale v těžších obdobích je potřeba být k sobě ohleduplný a dopřát si spíš zklidnění. Tito muži nevnímají stárnutí dobře a neradi nacházejí na své tváři nové vrásky při pohledu do zrcadla.

Tito pánové hodně přemýšlí a řeší spoustu věcí, možná až příliš. Jsou to detektivové a psychologové zvěrokruhu. Každého hned prokouknou a umí přijít i ta největší tajemství. Nepotrpí si příliš na péči o tělesnou schránku, tak by jim prospělo začlenit do svého života například pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, protože to ve svých knihách nenajdou.

Ulevilo by se jim, kdyby se nebrali tak vážně. Stárnutí je součást života, a není nic víc sexy než vrásky od úsměvu na charismatickém zralém muži. Štír se navíc stárnutí bát vůbec nemusí, protože je zkušený, inteligentní, a tak trochu tajemný filozof, který zaujme své okolí v jakémkoli věku. S každým šedým vlasem je pro ženy víc a víc přitažlivý.

close info Gorodenkoff / Shutterstock zoom_in Mnoho mužů zjistí, že pro svou kondici a zdraví musí začít něco aktivně dělat.

Vodnář 21. 1. až 20. 2.

Nezávislí a nekonvenční Vodnáři jsou pro ostatní svým přístupem k životu často inspirací. Mají rádi vše, co je neobvyklé a nezávislé, a o čem pak mohou světácky vyprávět. Jejich extrémní životní styl jim ale ve skutečnosti dává docela zabrat, protože se to brzy začne projevovat na jejich tělesné schránce. Je pro ně těžké najít rovnováhu mezi rebelskou nezávislostí a zdravým životním stylem.

Tito muži potřebují mít neustálou stimulaci a nové zážitky. Odlišný pohled na tradiční život je sice do jisté míry vzrušující, ale je právě faktorem, který urychluje jejich stárnutí. Kreativní jedinci nechtějí podlehnout společnosti a očekávání ostatních, snaží se za každou cenu prorazit zeď přehrady vlastní hlavou a to se jim nevyplácí.

Není potřeba být nespoutaný bohém za každou cenu. Některé tradiční postupy se v lidském životě ověřily. Možná, kdyby lehce zkrotili své velké a tak originální ego, mohli by se cítit lépe. Sice jim nemusí na zdravějším životním stylu připadat tolik věcí vzrušujících, ale ve výsledku se budou cítit a vypadat mnohem lépe, než prokletý básník po noci v absintovém baru.

Ryby 21. 2. až 20. 3.

Ryby mají životní priority trochu jinde než většina znamení zvěrokruhu. Jsou to empatičtí a citliví muži, kteří přistupují k procesu stárnutí naprosto klidně a s noblesou. Jejich vnitřní vyrovnanost se odráží i v jejich těle. Vyzařuje z nich moudrost, sebepřijetí a respekt ke koloběhu života. Tito pánové dobře vědí, že zásadní je jejich duševní pohoda.

Vnější projevy stárnutí jsou pro ně přirozeným procesem i symbolem hlubší moudrosti. Věnují se sebepoznání a transformaci, s každým odžitým rokem navíc se blíží k vnitřní spokojenosti. Módu a nějaké kosmetické zásahy vůbec neřeší, jejich cesta je výhradně přírodní a zcela přirozená. Své okolí inspirují a vedou k přijetí změn spojených s věkem a láskyplnému stárnutí.

Muži zrození ve znamení Ryb jsou vnímáni jako citliví a laskaví muži, kteří se radují z každodenních maličkostí života. Kamkoli přijdou, přináší radost, humor a harmonii. Jejich přátelé je vždy rádi vidí a ženy jsou těmito muži přitahovány po celý život, bez ohledu na počet vrásek. Vypadají a působí totiž vždy skvěle a skutečný věk u nich nikdo neřeší.

Autorský článek