„Jsi hodný, ale…” Toto odmítnutí slyší řada mužů často. Mají tedy pocit, že ženy přitahují spíše krasavci a machři. Podle vědců to však není pravda. Jejich výzkum jednoznačně potvrdil, že něžné polovičky plánují budoucnost s jedinci, kteří jsou empatičtí a rádi pomáhají druhým.

Už Ježíš Kristus prý upozorňoval: „Přej a bude ti přáno. Dej a bude ti dáno” a Aristoteles vymezoval spravedlnost jako „dobro toho druhého“. Altruismus, neboli postoj a jednání, sledující prospěch jiného člověka, je podle biologů základem evolučního úspěchu. Zvyšuje totiž schopnost přežití celého druhu.

Je to však pravda? Ze zvířecí říše víme, že největší pozornost samiček získává nejsilnější a nejatraktivnější samec. Tuto záhadu se rozhodli rozklíčovat vědci z University of Sunderland a University of Worcester.

Muži a altruismus

Studie zahrnovala 202 žen ve věkovém rozmezí od 20 do 30 let. Každá z nich měla za úkol prohlédnout si sadu dvanácti fotografií, na nichž byly tváře dvou mužů. Jednoho velmi pěkného, druhého mnohem méně. Obrázky doprovázely různé scénáře.

Jeden z nich například popisoval: „Dva lidé jdou rušným městem a všimnou si bezdomovce sedícího poblíž kavárny. Osoba E se rozhodne, že mu koupí sendvič a šálek čaje. Osoba F předstírá, že ho nevidí.” Každá z žen pak měla ohodnotit atraktivitu mužů zařazením do kategorií „krátký románek” nebo „manželství” na stupnici od jedné do pěti.

Výsledek byl jednoznačný. Jako nejlepší kandidáti na dlouhodobý vztah byli hodnoceni dobrosrdeční muži. Sebestřední mohli počítat pouze s intimnostmi na jednu noc. „Altruismus naznačuje, že jedinec může být dobrým otcem,” říká docentka psychologie na univerzitě v Sunderlandu Dr. Helen Driscoll. „V prostředí, kde se lidé vyvinuli, bylo klíčové, aby měl partner ochotu investovat do potomků. Ženy mají tyto preference hluboko zakořeněné.”

Kterého si vybrat?

Studie z roku 2016 navíc naznačila, že nezištní muži žijí bohatším intimnějším životem, než jejich sobečtí kamarádi. Vědci se ptali svobodných dospělých Kanaďanů, jak často dělají dobré skutky, jako darování peněz na charitu nebo pomoc někomu přejít cestu. Poté je poprosili, ale by se svěřili, kolik partnerek zatím měli a jak často provozují pohlavní styk.

close info Profimedia.cz zoom_in Dobrosrdeční muži mají více intimností.

Ti, již hlásili více altruistických činů, zažili v posledních 30 dnech více postelových hrátek. Zároveň měli také více partnerek. Také jim trvalo méně času, než si našli vhodnou polovičku, než jejich egoističtější vrstevníci.

