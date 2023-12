Andrea Melenová 30. 12. 2023 13:22 clock 3 minuty

Mám jeden záhadný problém. Jsem přitažlivá, chytrá a vtipná, ale zdá se, že muži o mě nestojí. Kamarádky mi říkají, že jsem skvělý úlovek, ale já se cítím jako ryba, kterou všichni ignorují. Přemýšlela jsem, proč je to tak, a jednoho dne jsem se rozhodla zjistit to na vlastní kůži.

Zaprvé, zkoumala jsem svůj vzhled. Stála jsem před zrcadlem, zkoumala svou postavu, obličej, účes. "Jsem snad neviditelná?" ptala jsem se svého odrazu. Ale ne, vypadala jsem dobře. Možná až příliš dobře.

Zadruhé, zaměřila jsem se na svou inteligenci. Jsem vzdělaná, mám široký rozhled, ale možná jsem příliš mluvila o kvantové fyzice na prvním rande. "Kláro, musíš to zlehčit," řekla jsem si, když jsem si vzpomněla na vystrašený výraz posledního muže, kterému jsem vysvětlovala teorii strun.

Klíčem je rovnováha

Následující týden jsem se rozhodla jít do akce. Vyzbrojena novým přístupem jsem se vydala na rande s Martinem, kolegou z práce. "Tak, Kláro, co děláš ve volném čase?" zeptal se mě s úsměvem.

"Věnuji se kvantové fyzice a černým dírám," odpověděla jsem a hned na to si uvědomila svou chybu. "Ale jen tak pro zábavu. Jinak ráda chodím na procházky a peču dorty," rychle jsem dodala s úsměvem.

Martin se usmál. "Dorty, to zní skvěle. Máš nějaký oblíbený recept?"

Ulevilo se mi. "Ano, mám..." Večer pokračoval v lehkém tónu a já si uvědomila, že klíčem je rovnováha. Měla jsem být sama sebou, ale nezatěžovat první rande příliš těžkými tématy.

Vím, v čem je problém

Další týden jsem šla na kávu s Pavlem, mužem, kterého jsem potkala při běhu. Rozhodla jsem se být více uvolněná a přirozená. "Pavle, co máš nejraději na běhání?" zeptala jsem se s úsměvem. "Libuje si v tom, jak mi to čistí hlavu. A ty?" odpověděl. "Totéž, miluji ten pocit svobody," řekla jsem a cítila, jak se mezi námi tvoří přirozený rozhovor. Na konci večera mi Pavel řekl, že si to velmi užil a rád by mě viděl znovu. V tu chvíli jsem si uvědomila, že možná problém nebyl v tom, že bych nebyla dostatečně přitažlivá nebo chytrá, ale v tom, jak jsem se prezentovala.

Méně znamená více

Z těchto zkušeností jsem se naučila, že být autentický a uvolněný je stejně důležité jako být chytrý a přitažlivý. Někdy méně znamená více, a především, že každý z nás má svůj vlastní čas a rytmus v nalezení toho pravého partnera. Od té doby jsem na seznamování nahlížela s lehkostí a humorem. A ačkoliv jsem stále sama, vím, že když přijde ten pravý, bude to stát za to. A do té doby si užívám každého rande jako příležitost k dobrému příběhu a novému poznání.

Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační a jména osob byla na žádost čtenářky pozměněna.