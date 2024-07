Určitě jste se už setkali s někým, kdo potřebuje mít vše dokonalé, a přesně podle svých představ. Pravděpodobně bude patřit k jednomu z následujících znamení zvěrokruhu. Tito lidé vždy objeví nějaké nedostatky, protože jsou to urputní perfekcionisté. Život s nimi je velice náročný.

Tito zrozenci nejsou nikdy spokojeni. Ať se snažíte sebevíc, vždy si najdou nějaký nedostatek, nebo chybu. Vytvářejí kolem sebe nepříjemnou dusivou atmosféru, protože svou nespokojenost a vaši nedokonalost, dávají vždy hlasitě najevo.

Pokud nechcete celý život poslouchat, jak to či ono jde udělat lépe, je lepší rychle vyklidit pole. Dejte se včas na ústup. Následující znamení vás nenechají nikdy v klidu vydechnout. Pořád mají nějaký problém.

Stále něco hodnotí, kritizují nebo poskytují nevyžádané rady. Pokud si neumíte hned na začátku určit hranice, sežerou vás zaživa. Jejich partneři mají často nízké sebevědomí a jsou submisivní. Tito pedanti totiž potřebují vedle sebe někoho, kdo je bude poslouchat.

Býk – Pedant

Býci jsou velice cílevědomí a praktičtí. Jsou zaměřeni na výkon a dosahování hmatatelných výsledků. Tento jedinec vždy potřebuje vidět výsledek celého snažení. Pokud není naprosto spokojen, kritizuje a negativně vše hodnotí, aniž by bral ohledy na vaše pocity.

Jejich pečlivý přístup zaručuje, že se při důležitém rozhodování neunáhlí. Býci vždy dopředu promýšlí svůj plán. Mají smysl pro detail, což je cítit v jejich tvorbě a úsilí. Jejich schopnosti řešit problémy jsou přínosné. Snaží se být vytrvalí a trpěliví, aby dosáhli toho, co chtějí.

Panna – Puntičkář

Panna nesmí na našem seznamu chybět, protože pokud by byl někdo králem pedantství, byl to určitě zrozenec tohoto znamení. Tito lidé jsou soustředění, přesní a pečliví, totéž vyžadují od ostatních. Všimnou si každého detailu. Dokáží zanalyzovat každou situaci.

Tito lidé se výborně uplatní v odvětví, které vyžaduje zodpovědnost, plánování a skvělé organizační schopnosti. Panny vyžadují ve svém životě pevný řád a jeho bezpodmínečné dodržování. Pokud odhalí, že narušujete jejich zásady, umí být velmi nepříjemní.

Štír – Psycholog

Štíři jsou ostražití pozorovatelé. V tichosti sledují cvrkot kolem sebe, a získají tak dokonalý přehled o situaci. Mají smysl pro detail. Což může být kontraproduktivní – občas mohou být až přehnaně urputní v požadavcích na ostatní, aniž by jim to přišlo divné. Tito zrozenci nejsou ochotní ustoupit ze svých nároků.

Jejich intuitivní povaha jim umožňuje být skvělými psychology. Dokážou se nacítit na druhé, a psychicky je rozebrat. Dostanou se vám hluboko pod kůži a odhalí vaše slabiny a strachy. Velice intenzivně se pak snaží o vaši nápravu, což pro vás může být nesnesitelné.

Váhy – Estet

Rovnováha a harmonie je pro zrozence Vah zcela zásadní, a to ve všech oblastech jejich života. Tito pečliví jedinci mají silný smysl pro spravedlnost a neradi se dívají na utrpení druhých bytostí. Jejich pečlivá povaha vychází ze snahy najít rovnováhu a spravedlnost v každé situaci. Váhy mají smysl pro jemnost a krásu, kterou vytvářejí kolem sebe.

Často je potkáte v městské galerii. Váhy jsou empatičtí jedinci, kteří neváhají vyslechnout a podpořit své přátele a blízké. Avšak jejich morální a estetické tendence mohou být často obtěžující. Mají v hlavě přesnou vizualizaci, jak by mělo všechno vypadat a trvají na tom. Pokud věci nejdou podle jejich představ, jsou schopní se otočit na podpatku a z ničeho nic bez vysvětlení odejít.

Kozoroh – Šéf

Kozorozi jsou zásadoví a pracovití jedinci, kteří jdou odhodlaně za svým cílem. Tím je samozřejmě výsledek jejich tvrdé práce a zasloužený úspěch. Ať už dělají cokoli, vkládají do toho veškerou svou pozornost, úsilí a pečlivost. Skromnost nepatří do slovníku těchto hrdých zrozenců. Jsou si totiž vědomi svých kvalit a výjimečných schopností.

Většinou jsou Kozoroci velice úspěšní lidé. Jsou hrdí na to, co už ve svém životě dokázali. Os vás se očekává, že je budete obdivovat a následovat jejich vedení. Stejnou disciplínu, odpovědnost a pragmatismus ale očekávají také od ostatních. Pečlivě plánují a tvoří strategie pro svůj pracovní tým. A jediné, co berou, je výhra. Jako šéfové jsou nanejvýš přísní.

