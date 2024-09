Externí autor 20. 9. 2024 clock 8 minut

Vybrat si správného muže leckdy není snadné. Podívejte se, jak s otázkou kompatibility pracuje horoskop. Čím hlouběji proniknete do této problematiky, tím snáz pochopíte vzájemné vztahové energie. Zjistěte, jaký muž k vám patří podle vašeho znamení zvěrokruhu.

Když do vašeho života vstoupí někdo nový, nepochybně budete chtít vědět, zda k sobě pasujete. Orientovat se ve složitém propletenci vlastností nemusí být tak úplně snadné. S pomocí astrologie ale můžete zjistit, zda bude váš společný život harmonický, aniž byste pro to musela cokoli dělat, anebo zda to bude pořádná dřina.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milé Beranky, pro vás není problém skočit po hlavě do romantického vztahu. I když je vaše ohnivé znamení až moc nezávislé, nebojíte se v lásce jít za tím koho chcete. Vztah s vámi, s Marsem v zádech, bude vždycky dynamický, vášnivý a dobrodružný. A jaký partner vám bude vyhovovat?

Lev, který patří také do ohnivých znamení, proto budete sdílet přirozenou kompatibilitu, zejména v otázce životního nadšení, energie a vášně. Kromě vzájemného porozumění se navíc Lev a Beran silně přitahují. Pro svůj vztah jsou ochotni zajít hodně daleko.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Žena v Býku je smyslná romantička, které vládne Venuše. Co by zemské znamení potřebuje k životu pohodlí a stabilitu. Proto hledá partnera, který oceňuje pevný a loajální vztah. A pokud takového milujícího muže najde, snesla by mu modré z nebe.

Býk je zemské znamení, které si v romantice a partnerství rozumí se stejně nastavenou Pannou. Pasuje jim to hlavně kvůli jejich společným prioritám a praktickému přístupu k životu. Býk navíc oceňuje pečlivou pozornost Panny k detailu.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Ženy v Blíženci, co by intelektuálky s jiskrným pohledem plným zvídavosti máte přirozený talent k vyprávění. Není divu, že vás často přitahují muži, kteří dokážou držet krok s vaším pohotovým žertováním. Co by vzdušné znamená vás nudí rutina a předvídatelnost. K životu potřebujete vzrušení z objevování nových věcí a budiž vám ke cti, že i přes svou nevyzpytatelnost je pro vás vztah velmi důležitý.

Nejlépe vám to bude pasovat s mužem Váhou. Oba jste totiž společenští a rádi se obklopujete přáteli. Rovněž vám nedělá problém si nacházet nové. Přes to, že občas býváte jeden jako druhý nerozhodní, udržujete vztah v rovině romantiky, zábavy a přitažlivosti.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Znamení Raka, kterému vládne planeta Měsíc, patří k nejcitlivějším znamením zvěrokruhu. Z toho je jasné, že Račice je velmi pečující a soucitná žena. Jako vodní znamení má velmi dobře vyvinutou intuici, proto vždy vycítí, že se něco děje a eliminuje problémy hned v zárodku.

A kdo jí svědčí? Jednoznačně Štír. Kromě společného vodního živlu oba sdílejí silnou chemii a citové poutu. Nemusí spolu mluvit, a přesto odhadnou vzájemné nálady a emoce. Jejich vztah je postavený na vzájemném respektu a bezpodmínečné lásce.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Nikdo na světě nepotřebuje k životu lásku víc než Lev. Pod vládou slunce jsou zrozenci ve Lvu přirozeně charismatičtí a romantičtí. Lvice potřebuje ve vztahu obdiv, na druhou stranu ale dokáže svého partnera zasypat láskou. Udělá cokoli, aby ho ochránila před problémy nebo nepřízní osudu.

Ke Lvici pasuje Střelec, protože sdílejí vzájemný pocit nadšení a touhy po dobrodružství. Jsou také neuvěřitelně optimističtí a společenští, což vytváří pozitivní atmosféru k tomu, aby se jejich romantický vztah vyvíjel a prosperoval. Jako ohnivé znamení oceňují vzájemnou nezávislost a individualitu ve vztahu.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Milé Panny, vy jste oddané holky, které berou svůj vztah vážně a na oplátku čekáte stejný přístup z druhé strany. Jako zemské znamení vás neužije na lehkomyslné úlety nebo náhodných vztahů, jelikož hledáte hluboké a smysluplné spojení s někým, komu můžete důvěřovat. Ačkoli se často působíte rezervovaně a věčně se vám něco nelíbí, když jste zamilované, o svou lásku pečujete.

Pro vás je ideální Kozoroh, se kterým sdílíte stejně zodpovědný přístup k lásce a životu. Jako zemská znamení jste sice v otázce romantiky spíš praktičtější a pragmatičtější, ale vztah je pro vás dlouhodobá záležitost.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váha, s planetou Venuší v zádech, miluje romantické vztahy. Tohle vzdušné znamení je známé svým šarmem, diplomacií a přátelskou povahou. Váha potřebuje v životě rovnováhu a harmonii. Přitahují ji muži, kteří nešetří romantickými gesty, originalitou a smyslem pro estetiku.

Váha by si měla najít Vodnáře, s nímž sdílí intelektuální nastavení a lásku k osobní svobodě. Jako vzdušná znamení si tihle dva budou vyměňovat nápady, pěstovat hlubokomyslné debaty a užívat si vzájemnou spřízněnost. Pro Váhu je důležitý Vodnářův prozíravý přístup a progresivní mysl. Oba se budou navzájem povzbuzovat, protože jim záleží na osobním štěstí druhého.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štírka je pod vládou Marsu a transformativního Pluta neuvěřitelně vášnivá a okouzlující žena. Potřebuje k sobě partnera, který bude autentický, pochopitelně romantický a nebude se bát emocionálního spojení na hlubší úrovni. Kromě toho je pro ni zásadní věrnost.

Pokud se potká s Rybou, konečně si užije doslova horskou dráhu vzájemných emocí. Oba se zcela samozřejmě podporují a stojí při sobě v dobrém i zlém. Ryby jsou tak trochu nepolapitelné a umělecky založené a pro Štírku jsou tyhle vlastnosti velmi přitažlivé. Obě znamení jsou neuvěřitelně mystická, stejně jako jejich sdílený vodní živel.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Temperamentní a dobrodružná Střelkyně je přirozená optimistka s filozofickým pohledem na život. Potřebuje vedle sebe partnera, který ji podpoří v jejích cestách do neznáma za novými zážitky. Tohle ohnivé znamení je velmi inteligentní a to samé hledá i u svého protějšku.

Střelkyni bude dobře s Beranem, s nímž sdílí ohnivou vášeň, jež podporuje jejich doslova magnetickou přitažlivost. Společná touha po vzrušení a dobrodružství udržuje vztah v příjemně třeskutém napětí. Obě znamení oceňují vzájemnou potřebu svobody, porozumění a ochotu překonávat překážky.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Kozorožky jsou vytrvalé a ambiciózní. Do partnerství přinášejí spolehlivost, zodpovědnost a ochotu investovat čas a úsilí potřebné k vybudování stabilních a dlouhodobých základů jejich vztahu. Tohle zemské znamení potřebuje stejně oddaného muže, který to vidí stejně.

Porozumí si s Býkem, protože si oba cení stability a bezpečí ve vztahu. Jako zemská znamení potřebují oporu druhého a dobře vědí, že vztah je práce, kterou nesmí ošidit, aby výsledek za něco stál. I proto Kozorožka oceňuje Býkovu důslednost a spolehlivost.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnářka miluje svobodu a neustále je v myšlenkách sto světelných let napřed. V přístupu ke vztahům bývá nekonvenční, proto jí tradiční normy zas až tak moc neříkají. I když mohou mnohým připadat ve vztahu odtažité, není tomu tak, protože svoji lásku projevují činy. Tohle vzdušné znamení vyhledává partnery, kteří rovněž touží po stejné potřebě prostoru a nezávislosti.

Romantika mezi Vodnářkou a Blížencem pramení hlavně z intelektuálního spojení, protože se vzájemně ohromují svou brilantní myslí a rozhovory, které nutí k zamyšlení. Vodnářka také oceňuje Blížencovu hravou osobnost a lehkovážnou povahu, protože obě vzdušná znamení jsou ve svém přístupu k životu stejně svobodomyslná.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryba je ztělesněním bezpodmínečné lásky. Tohle vodní znamení o svého partnera velmi pečuje a soucítí s ním. Dává přednost spíš duchovnímu spojení než povrchním zážitkům. V lásce je Ryba oddaná a obětavá a snaží se, aby se partner cítil milovaný. Lásku umí vyjádřit i kreativně.

Ryba si bude rozumět s Rakem, protože jako vodní znamení sdílejí hluboké emocionální spojení a nebojí se si vzájemně svěřit, co cítí. Oba jsou romantici a věří na spřízněné duše. Ryba také oceňuje Rakovy ochranářské vlastnosti, díky kterým nachází v jeho přítomnosti klid a útěchu.

