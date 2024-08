Externí autor 31. 8. 2024 clock 5 minut

Anička je příkladem toho, když se řekne – pro dobrotu na žebrotu. Až dosud bezproblémové manželství s malou dcerkou narušil vetřelec. Babička jejího manžela. Přitom na začátku stála pomoc staré ženě, na kterou se ostatní vykašlali. To co se dělo pak, bylo doslova peklo.

Mám hodného manžela, půlroční dcerku a rodinný domek. Nezaujatý čtenář by si řekl, že si nejspíš žiju dobře. Ještě před rokem bych s tím souhlasila. Jenže tuhle rodinnou idylu významně narušila manželova babička.

Nepříliš harmonické vztahy

Můj Jirka pochází z poměrně velké rodiny. Všichni se schází pouze o svátcích a významných narozeninách. Bylo mi divné, proč nejsou v užším kontaktu, ale teď už chápu proč. K vlažné atmosféře totiž přispěla manželova babička a zbytek příbuzných se k ní chová dost odtažitě.

Před nějakou dobou zemřel její manžel a ona se rozhodla, že dům prodá, protože v něm nechtěla bydlet sama. Určitě také dobře věděla, kolik by s ním bylo práce, kterou zastával hlavně děda. Každému z rodiny věnovala část peněz a dnes si myslím, že za to čekala, že si ji někdo z nich vezme k sobě. Jenže se tak nestalo. následně čekala, kdo si ji vezme.

Chudák babička

Docela nás to nemile překvapilo, taky jsme se shodli, že je nám jí líto. Měli jsme jeden pokoj navíc, tak jsme jej babičce nabídli. Díky penězům z domu jsme ho i nově zařídili. Babička u nás byla coby dup. Asi, abychom si to nerozmysleli.

Generálka

Postupně mi došlo, proč babičku nikdo nechtěl. Po pár dnech se z relativně milé staré ženy stala generálka. Neustále mi do všeho mluví. Všechno, co dělám, je špatně. Když se ohradím, namítne, že ona to přece musí vědět nejlépe. A to není všechno. Všimla jsem si, že pravidelně vyráží naší ulicí na procházku. Říkala jsem si, fajn, alespoň se skamarádí s ostatními. Jenže sousedi nám při grilovačce prozradili, že se babička sice přišla představit, ale následně se vnutila na kafe a při té příležitosti nás strašlivě pomluvila.

Dostala jsem hrozný vztek a letěla domů, abych si to s babičkou vyříkala. Jenže ve svém pokoji nebyla. Šla jsem do kuchyně a otevřeným oknem do zahrady jsem si všimla, že sedí pod slunečníkem s nějakými dvěma ženami ve stejném věku jako ona. Napadlo mě, že jde nejspíš o kamarádky. Rozhodla jsem se, že počkám, až odejdou, a pak si s ní promluvím.

Dámy mluvily dost nahlas a brzy bylo z jejich konverzace jasné, že si stěžuje na naši maličkou. A mně nakládá jako špatné matce. Laurince rostou zoubky a celkově má plačtivější období. Chce se stále chovat na rukou a jen ode mne. To babička zřejmě těžce nese, protože maličká k ní vůbec nechce. O domácnost se starám, jak mohu, ale občas nestihnu vše hned. Vždyť s bolavým uplakaným uzlíčkem se to ani nedá. Nejednou na mou adresu babi vypustila jedovatou poznámku.

Podle manžela všechno zveličuju

Nakonec jsem se rozhodla, že řešení téhle situace přehodím na manžela. Přece jenom, je to jeho babička. Když přišel z práce, vylíčila jsem mu, jak o mně se svými kamarádkami mluvila. Jediná jeho reakce byla, že je to stará žena a bůhví, jak se budeme chovat my v jejím věku. Zůstala jsem jako opařená.

Nechala jsem to být, když k nám ale babiččiny kamarádky začaly chodit s železnou pravidelností, vyluxovaly ledničku, za bílého dne si otevřely lahvinku, dvě a mysleli si, že se mohou chovat jako doma, má trpělivost spěla ke konci.

Dlužnice

Uběhly asi dva měsíce, když babičce přišla obálka se zeleným pruhem. Zjistila jsem to proto, že jsem otvírala doručovatelce a zeptala jsem se, o co jde. Pošťačka mě vyděsila, že má babička asi nějaké dluhy. Upozornila jsem večer manžela a požádala ho, aby se jí zeptal. Jestli jde o nějaké finanční závazky, nerada bych, abychom třeba kvůli ní přišli o dům. Tvrdila, že o nic nejde.

Nakonec šlo. Ve zkratce, babička dlužila za elektriku a plyn na starém domě, a to nemalou částku. Měla všechno zaplatit, ale vykašlala se na to. Manželovi konečně došlo, co je zač. Když ji požádal, aby to zaplatila, tvrdila, že všechny peníze z prodeje už rozdala, takže nic nemá. Přitom u nás zadarmo bydlí i jí. Museli jsme vzít zbytek jejího finančního daru a dluh uhradit, protože hrozilo, že přijdeme o bydlení.

Napjatá atmosféra

Nemáme povahu na to, abychom babičku vyhodili na ulici. Ale od té doby se bojíme, co zase kde provede. Že se vůči mně chová špatně a neustále mě sekýruje, budiž, dokážu se bránit. Horší je, jak ošklivě začíná mluvit o naší malé, která dost pláče, protože jí rostou zuby. To asi dlouho nevydržím. Už jsem manželovi řekla, že jestli babička svoje chování nezmění, odstěhuji se i s dcerou. Pořád ale doufám, že nám někdo z rodiny pomůže. I když asi marně.