Na konci 80. let patřila kniha My děti ze stanice Zoo mezi největší bestsellery. Vypráví skutečný příběh nezletilé dívky, která podsvětí drog, prostituce a zločinu v Německu 70. let zažila na vlastní kůži. Navždy to poznamenalo a ovlivnilo celý její život…

Dnes je známá jako Christiane F., její celé jméno je Christiane Vera Felscherinow. Narodila se 20. května 1962 v Hamburku a možná mohla prožít hezké dětství a život jako spousta jiných dívek, kdyby nebylo kdyby…

Téměř bez šance

V roce 1978 svědčila šestnáctiletá Christiane u soudu v procesu s mužem, který byl obviněný za placení nezletilým prostitutkám heroinem. Kai Hermann a Horst Rieck, novináři ze zpravodajského časopisu Stern chtěli proniknout do zákulisí drogových problémů nezletilých, a tak požádali Christiane o rozhovor. (Ten jí následně také změnil život). Povídali si více než dva měsíce a redaktoři rozhovory zaznamenávali na magnetofonové pásky.

Christiane se jim svěřila a s naprostou otevřeností vyprávěla, že když jí bylo šest, rodiče se přestěhovali do (tehdy západního) Berlína a ona se ocitla v neznámém prostředí, v „panelákové“ čtvrti Neukölln plné sociálních problémů. Otec byl alkoholik, hrubián a tyran, bil mámu, ji i setru a také je zneužíval. Matka si našla útěchu v náručí milence a Christiane ji hledala na ulici. Aby zapadla do „divoké“ party, nejdřív ochutnala pivo a cigarety. Ve dvanácti už kouřila hašiš. Od prášků přes LSD se dostala k heroinu a ve čtrnácti na něm byla závislá. Peníze na drogy sháněla žebráním, krádežemi a pak prodávala své tělo na největší západoberlínské nádražní stanici Zoo, centra mladistvých narkomanů, prostitutů a prostitutek.

close info Facebook zoom_in Kniha My děti ze stanice Zoo se stala světovým bestsellerem

Herman a Rieck jako ghoswriteři její příběh na základě nahraných rozhovorů zpracovali a napsali jako autobiografii, tedy z jejího pohledu, v první osobě. (Pozn.: ghostwriter je osoba, která napíše text, který je připisován jinému autorovi).

Slavnou…

Mladistvá heroinová narkomanka Christiane se po vydání knihy přes noc stala slavnou a těšila se mediální pozornosti. Na krátkou dobu se jí podařilo zbavit drogové závislosti. Když byl v roce 1981 podle knihy natočen film s titulem Christiane F., odjela do USA, aby ho propagovala. Po zatčení za držení heroinu a opia byla ze Států vyhoštěná. V letech 1982-1985 žila v Curychu v rodině Keelových, majitelů nakladatelství Diogenes. Tam, jak popsala ve své druhé autobiografii, žila mezi literáty a heroinem a opět viděla své kamarády, jak umírají. V 80. letech byla přítelkyní hudebníka, producenta a spisovatele Alexandra Hacka. Ten s ní vydal dvě alba, zahráli si spolu ve filmu Decoder (1984), kde Christiane hrála jednu z hlavních rolí.

close info ČSFD zoom_in Christiane ve filmu Decoder, 1984

Poté, co ji Alexander opustil, odjela do Řecka, kde žila zhruba šest let s novým přítelem, i ten ji ale opustil…

Druhý život

Christine se vrátila do Německa a v roce 1996 se jí narodil syn Jan-Niklas Philip, se kterým žila ve městě Teltow. Spolu se v roce 2008 odstěhovali do Amsterdamu, kde opět propadla drogám a syna jí odebrala sociálka. To ze všech svých pádů považuje za největší životní tragédii. Zároveň to bylo velkou motivací, aby světu drog odolávala . To se jí pár let dařilo a Philipa získala zpět do své péče. Když znova propadla drogám, byl již dospělý a musel se o sebe starat sám.

close info Facebook zoom_in Ve své druhé autobiografii zveřejnila Christiane soukromé fotky

V roce 2013 vyšla její druhá, na první navazující, autobiografie Můj druhý život, kterou za ni sepsala novinářka Sonja Vuković. Stejně jako „stanice Zoo“ se stala bestsellerem a byla přeložená do mnoha jazyků. V ní se Christine svěřila, jak po celý život propadala drogám a následně podstupovala léčbu, zmiňuje několik potratů, vězení, ale i šťastná léta v Řecku, a setkání s populárními osobnostmi té doby. V ní zveřejnila i své soukromé fotografie. Ač kniha obsahuje i stránky o tom, jak drogy člověka změní, ničí ho psychicky i fyzicky, při příležitosti s vydáním knihy uvedla, že bere metadon, kouří marihuanu a má problémy s alkoholem. A také, že se vlastně drog nikdy nechtěla vzdát, protože nic jiného nezná.

Happy end?

Možná ano. Na rozdíl od mnoha uživatelů drog ona přežila a to přesto, že se infikovanou jehlou nakazila hepatitidou C, která jí podlomila zdraví. Rozvinula se u ní i cirhóza jater. Po vydání své druhé knihy se stáhla do ústraní, částečně kvůli podlomenému zdraví, ale také z obavy „internetových“ komentářů. Poté se údajně přidala do komunity bezdomovců závislých na heroinu na Hermanově náměstí v Berlíně, kde žil její dětský drogový parťák a bývalá láska Detlef. Ten, který ji přivedl k heroinu a prostituci. Když v roce 2016 zemřel na předávkování, odešla do útulku pro bezdomovce.

close info Profimedia zoom_in Christiane F.

V květnu 2023 se odstěhovala na malou farmu s úmyslem dožít svůj život bez drog…

Christiane navždy zůstane dítětem, které ztratilo, stejně jako její kamarádi ze stanice Zoo (a tisíce jiných dětí na celém světě) svou duši proto, že se nedokázalo vyrovnat s těžkou životní situací a nedostatkem lásky v rodině, a jediným způsobem, jak uniknout ze zlého světa bylo otupit se drogami…

