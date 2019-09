My všichni školou povinní: Kam se poděl Luboš Oliva a proč ho nehrál Tomáš Holý

Mezi dětskými hvězdami, které nám utkvěly v paměti z oblíbeného seriálu My všichni školou povinní, byl také Zbyněk Honzík, jenž si zahrál staršího bratra hlavního hrdiny Jirky Olivy. Dneska se už herectvím neživí a nejspíš byste ho ani nepoznali.

Ačkoli seriálový Luboš Oliva chodil do osmé třídy, jeho představitel Zbyněk Honzík byl v době natáčení už sedmnáctiletým mladíkem. Ve výsledném snímku to ale nijak nevadilo, protože i jeho seriálové spolužačky byly ve skutečnosti o pár let starší. Publikum se ostatně nechalo zmást i postavičkou prvňáčka Jirky Olivy, jehož představitel Milan Šimáček v reálném životě navštěvoval už třídu pátou.

Zbyněk Honzík se před kamerou poprvé mihl v méně známém snímku Karla Smyczka Jako zajíci a na svůj talent posléze upozornil ve válečném dramatu Jiřího Hanibala Levé křídlo. Také tento film upadl téměř v zapomnění, ačkoli byl ve své době přehlídkou slušných výkonů mladistvých herců. Honzíka skutečně proslavil teprve seriál My všichni školou povinní. Roli Luboše Olivy přitom získal až poté, co ji odmítl Tomáš Holý.

Tomáš u nás po dlouhá léta platil za nejžádanější dětskou hvězdu a režiséři se o něho doslova přetahovali. Jemu samotnému se přitom natáčení čím dál více zajídalo. "Když jsem točil, bavilo mě to a chtěl jsem hrát, ale na druhé straně jsem neměl prázdniny, ostatní kluci šli do kina, já se dřel na zkoušky. Žil jsem pořád mezi dospělými," stěžoval si mladý herec, jemuž účinkování ve filmech vlastně vzalo dětství.

V dospívání mu navíc začalo i vadit, že ho lidé na ulici poznávají a kamarádi na jeho osobu upozorňují v hospodě. Rozhodl se proto, že s filmováním nadobro skončí a začne nový život. Po vzoru svého otce se přihlásil na práva a nabídnutou roli Luboše Olivy v seriálu ze školního prostředí razantně odmítl.

Jeho náhradník Zbyněk Honzík poté ještě získal příležitost v seriálu Třetí patro, ani on se však nakonec profesionálním hercem nestal. Nějaký čas působil jako asistent režie a nakonec zůstal ve filmovém průmyslu coby podnikatel. Na rozdíl od Tomáše Holého, který těsně před svými 22. narozeninami zahynul při tragické nehodě, však žije dodnes a jeho současnou podobu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.