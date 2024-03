Věděli jste, že spodní zásuvka v lednici má svůj specifický název i funkci? Angličané jí říkají „crisper“ a my do ní většinou dáváme ovoce a zeleninu. Ty ale ne vždy zůstanou čerstvé tak dlouho, jak chceme. Jak spodní zásuvku efektivně využívat, abyste udrželi ovoce a zeleninu déle čerstvé?

Správné uspořádání chladničky, včetně zásuvky crisper, může významně ovlivnit trvanlivost vašich produktů. Skladování ovoce a zeleniny v zásuvkách k tomu určených podle jejich potřeby vlhkosti nejen pomáhá udržet je déle čerstvé, ale také zabraňuje mísení položek citlivých na etylen s těmi, které etylen naopak produkují.

Zásuvka crisper tedy není univerzálním řešením pro všechny produkty. Její jedinečná konstrukce umožňuje nastavit vlhkost vzduchu. Zelenině se daří ve vysoké vlhkosti, která ji udržuje křupavou a čerstvou a zabraňuje jejímu vadnutí. Ovoce naopak vyžaduje nižší nastavení vlhkosti, aby nedošlo k jeho předčasnému dozrání a zkažení, zejména u druhů, které vylučují etylen.

Správné skladování produktů je prospěšné také proto, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. A aby byla zachována jejich nutriční hodnota. Naopak špatné umístění potravin v chladničce může vést k jejich rychlejšímu zkažení, zbytečnému plýtvání a přehlédnutí prošlých položek.

Co je zásuvka crisper?

Chcete-li efektivně využívat spodní zásuvku chladničky, je nutné pochopit její účel a způsob, jak ji co nejlépe využít k ukládání potravin.

Zásuvka crisper je navržena tak, aby udržovala odlišnou úroveň vlhkosti ve srovnání se zbytkem chladničky, což je zásadní pro prodloužení čerstvosti ovoce a zeleniny. Proto je často vybavena nastavitelnými hodnotami vlhkosti, které vyhovují různým typům produktů.

Nastavení nízké vlhkosti je ideální pro ovoce a zeleninu produkující etylen, které mají tendenci rychle hnít, jako jsou jablka a hrušky.

Dále je zásuvka crisper ideální pro produkty, kterým prospívá trocha vlhkosti, jako je listová zelenina, mrkev a jahody. Položky, jako jsou banány, rajčata a brambory, mají jiné požadavky na skladování, a pokud jsou skladovány ve vysoké vlhkosti, mohou se rychleji kazit.

Nastavení vlhkosti umožňuje únik etylenu, což pomáhá předcházet předčasnému kažení. Naopak nastavení vysoké vlhkosti je vhodné pro listovou zeleninu a zeleninu, která vadne, jako je špenát a salát, protože pomáhá udržet vlhkost v zásuvce, aby tyto produkty zůstaly křupavé.

Nejen pro zeleninu

Spodní zásuvka v chladničce je však ideální nejen pro některé druhy zeleniny, což vás možná překvapí. Vzhledem ke stálé teplotě je vhodná zejména pro skladování čerstvého masa, ryb a případně i vajec.

Právě naším častým omylem je to, že se zde skladujeme pouze zeleninu, a to všechnu. Některá zelenina ale do lednice vůbec nepatří, jako třeba rajčata nebo okurky. Choulostivé zelenině a ovoci se pak naopak lépe daří v horních částech chladničky, kde je menší chlad.

Jak je to s vlhkostí a umístěním?

Rozdíl mezi dvěma nastaveními vlhkosti je zásadní. Vysoká vlhkost zabraňuje ztrátě vlhkosti a vadnutí listové zeleně, zatímco prostředí s nízkou vlhkostí zabraňuje nadměrné vlhkosti, která urychluje kažení ovoce. Tato funkce přizpůsobení je zásadní pro zachování dlouhé životnosti a chuti vašich produktů a zajišťuje, že zelenina zůstane listová a ovoce pevné.

Účinnost zásuvky crisper však přesahuje i rámec regulace vlhkosti. Klíčovou roli v její funkčnosti hraje umístění. Nachází se v dolní části chladničky a je navržena tak, aby vyhovovala různým potřebám chlazení různých produktů a poskytovala o něco teplejší prostředí než chladnější horní police chladničky.

Údržba je důležitá

Pro optimální využití zásuvky crisper je také nezbytná její pravidelná správa. Její přetížení může omezit proudění vzduchu, což vede k nerovnoměrnému rozložení vlhkosti a teploty. Udržování zásuvky v čistotě a bez zapomenutých produktů navíc může zabránit růstu plísní a nepříjemnému zápachu a zajistit hygienické prostředí pro vaše čerstvé produkty.

Spodní zásuvka může při správném používání změnit pravidla hry při nakládání s potravinovým odpadem v domácnosti. Prodloužením čerstvosti produktů umožňuje flexibilnější plánování jídel a snižuje četnost nákupů potravin, přičemž snižováním množství zkažených potravin přispívá k udržitelnějšímu chodu domácnosti.

Zdroje: www.thekitchn.com, www.bosch-home.com, en.wikipedia.org/wiki/Crisper_drawer