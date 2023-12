Narodila se 11. červen 1979. Kvízy a hry ji baví již odmalička. Vystudovala přírodní vědy a meteorologie je její vášeň. Její všeobecný přehled je dechberoucí a jako Kvízová dáma chybuje jen zřídka. Umíte odpovědět na otázky, na něž v pořadu Na lovu sympatická lovkyně odpověď neznala?

Kvízová dáma

Už jako malá holka milovala kvízové soutěže. V dospělosti se zúčastnila několika televizních pořadů, pro pár z nich dokonce kvízové otázky vymýšlela. Dagmar Jandová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor Geografie a biologie.

Pracuje v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze. Ráda chodí do divadla a na koncerty. Má ráda výlety do hor, zdolávání rozhleden, fotografování přírody, čtení, tvoření kvízových otázek a vzdělávání dětí ať už vymýšlením různých her, nebo psaním textů o různých zajímavostech. Je vdaná a má dvě dcery.

Kde chybovala

Vědomostní soutěže ji baví. Ostatně ona sama se podílí na tvorbě některých kvízových her. Bavilo mě třeba Šest ran do klobouku nebo Videostop. Na to jsem se vždycky strašně těšila. Tehdy moc jiných soutěží v televizi nebylo. Později jsem sledovala vědomostní soutěže jako Nejslabší! Máte padáka! nebo Riskuj!. Líbilo se mi, že tam pokaždé zaznělo hodně otázek a mělo to rychlý spád,“ vzpomíná sympatická lovkyně.

Co prozradila Kvízová dáma o pořadu Na lovu:

Zdroj: Youtube

Přestože si všichni vybaví Dagmar jako Kvízovou dámu z pořadu Na lovu, jehož nedílnou součástí je už dva roky, zkušenost před kamerou má z předešlých let. Prvním pořadem, kterého se Dagmar účastnila jako soutěžící, byl pořad Riskuj!. „Nejsem ten typ, který by se rád někde ukazoval. Nakonec mě ale přemluvili rodiče a do pořadu jsem šla,“ vzpomíná s úsměvem na mírně rozpačité začátky sympatická dáma. Tehdy jí bylo jen něco málo přes dvacet let.

Od té doby se mnoho věcí změnilo a Dagmar kromě pár let navíc, získala také celou řadu nových zkušeností a vědomostí. „Když jsem po letech viděla Riskuj, ptala jsem se sama sebe, jak jsem tohle mohla nevědět. Tehdy jsem měla obrovské mezery, “ dodává.

Dnes ji diváci pravidelně vídají v pořadu Na lovu, ve kterém si na své konto připsala rovných 67 z 90 her a její úspěšnost správných odpovědí činí téměř 87 procent. Přesto na všechny otázky odpověď neznala. Její slabinou je například sport. V něm se Dagmar cítí nejistá.

Kvíz pro velmi chytré lidi: Na těchto 10 otázek neodpověděla ani Kvízová dáma v pořadu Na lovu. Kolik zvládnete? question Zahájit kvíz

Zdroje: eshop.albi.cz, nalovustatistik.cz, tv.nova.cz