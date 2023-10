Pohled na charismatického mladíka, známého jako Pan Lišák, by vás mohl zmást. Oděný do elegantního obleku a nevinného úsměvu, Václav Slabyhoudek skutečně klame tělem. Přesto v soutěži Na lovu v některých otázkách neuspěl. Byli byste lepší?

Nevinně se usmívající mladík, který je vždy oděný do elegance, možná působí neznale. Svým vzhledem však dokonale mate všechny diváky vědomostní soutěže Na lovu. Pod jeho zdánlivě bezúhonným povrchem se ukrývá znamenitý lovec, stejně zdatný jako jeho zkušenější kolegové.

Pan Lišák se poprvé zúčastnil vědomostní soutěže Na lovu ve svých osmadvaceti letech. Historicky se tak stal nejmladším lovcem soutěže.

Svého prvenství si cení a chápe ho jako velký závazek. K soutěži přistupuje se vší vážností. Ačkoli se jako student potýká s omezenými časovými možnostmi, soutěží vždy s tím největším nasazením.

Na jeho úspěších je to znát. Pan Lišák má za sebou 33 her a 21 vítězství. Pan Lišák se zapojil také do nové formy soutěže, zvané Superlov.

Jak byste obstáli?

Superlov je náročnější a napínavější formou soutěže Na lovu. O adrenalinové chvíle zde není nouze. Přesto je čas i na radost, kterou má pan Lišák nejen ze samotné soutěže, ale i ze spolupráce se svými kolegy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Právě s kolegy si pan Lišák postupem času vytvořil opravdové přátelství. Setkávají se nejen v samotné soutěži, ale i mimo ni na společných tréninzích a hospodských kvízech.

Účastí v pořadech Na lovu a Superlov si Pan Lišák získává stále více fanoušků. Lidé na ulici ho poznávají a žádají o společnou fotku. To si pan Lišák náležité užívá. Jako malý si zažil šikanu, ze stejného důvodu, kvůli kterému je dnes oblíbeným lovcem: Vědomostní soutěže a hltání knih.

Dnes je právem obdivovaný za své znalosti a dovednosti. I přesto, že je rozsah jeho vědomostí skutečně široký, i on se občas zmýlí a udělá chybu. Bere ji však sportovně a jako motor se dál zdokonalovat.

Slabyhloudek vystudoval Fakultu Sociálních věd Univerzity Karlovy - Evropská studia, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy - Právo a právní věda . Je překladatel právních textů a právník ve státní správě. Miluje hospodské kvízy, deskové hry, cestování a výlety s přáteli. Rád sleduje sporty, především fotbal, tenis, biatlon.

Pokud se i vy chcete alespoň na chvíli stát Lišákem, můžete si vyzkoušet náš kvíz. Pokud nebudete lepší než on, zcela jistě získáte nové znalosti a zajímavé poznatky. Už na nic nečekejte a hurá do toho!

Kvíz: Na lovu – V těchto otázkách Pan Lišák neuspěl. Třeba budete mít větší štěstí. question Zahájit kvíz

Zdroje: tv.nova.cz, nalovustatistik.cz, zivotopisyonline.cz