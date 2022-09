Jak se potomci nacistické elity vypořádali s pekelnou historií svých rodin?

Hitlerova mládež.

Foto: Profimedia.cz

Přikazovali zabíjet nebo sami vraždili a mučili. Nacističtí pohlaváři, kteří stáli v čele Hitlerovy továrny na smrt. I přesto, že bez mrknutí oka vyhlazovali „méněcenné" národy a nepohodlné jedince, sami zakládali rodiny a byli milujícími otci.

Většina dětí nacistických vůdců vyrůstala ve zlaté kleci. Bokem od válečné vřavy, v luxusu a pohodlí. Až ke konci války zjistili, co jejich tátové, již jim před spaním četli pohádky, dělají ve dne.

Potomci nacistů

Niklasu Frankovi byly 4 roky, když ho jeho matka vzala do koncentračního tábora v Krakově. „Nikdo nevyrábí lepší korzety než Židé," tvrdila. Z černého mercedesu pozoroval vyhublá těla oblečená do špinavých a roztrhaných pyžam. O pár let později se dozvěděl, že jeho otec, generální guvernér okupovaných polských území Hans Frank, nechal poslat tzv. do plynu téměř 2 miliony Židů.

Zdroj: Youtube

Niklas se stal novinářem, pracoval v Playboyi a napsal několik knih o tom, jak svou rodinu nenávidí. Svému otci začal přezdívat „fremde", což znamená „cizinec". Věří, že jeho činy byly poháněny fanatickými ambicemi. Dodnes se s minulostí svého otce snaží vyrovnat. „Na výročí jeho popravy nad jeho fotkou masturbuji nebo si představuji, že ho pitvám," přiznal se spisovatelce Tanii Crasnianski, autorce knihy Děti nacistů.

Otec hrdina

„Můj otec byl hrdina," prohlásila jednou Gudrun Himmler, dcera šéfa SS Heinricha Himmlera. Hitlera považovala za strýčka a na exkurzi do Dachau, prvního nacistického koncentračního tábora, má krásné vzpomínky. Více ji zajímala zeleninová zahrada než „neoholení a špatně oblečení" lidé.

I po válce zůstala přesvědčena o nevinně svého otce a jejím cílem bylo očistit jeho pověst. Později se provdala za bavorského státního úředníka a sympatizanta nacistů a jejich byt se stal doslova Himmlerovým muzeem. V roce 1952 založila skupinu s názvem Viking Youth, která měla navazovat na původní Hitlerjugend. „Sdružení bylo o 40 let později zakázáno," píše Crasnianski.

Spiknutí Britů

Wolfovi bylo pouhých tři a půl let, když byl jeho otec a zástupce Führera do roku 1941 Rudolf Hess zatčen v Anglii. Až do jeho sebevraždy v roce 1987 si s ním dopisoval. Vždy věřil, že je nevinný. Snažil se ho všemi různými prostředky osvobodit.

Tato fotografie z roku 1944 ukazuje nacistické důstojníky: Josefa Kramera, Dr. Josefa Mengeleho, Richarda Baera a neznámého muže.Zdroj: Profimedia.cz

„Vytvořil Výbor pro osvobození Rudolfa Hesse a nechal kolovat petici, již podepsalo více než 350 000 lidí," píše Tania Crasnianski. „Nikdy jsem neměl čas sám pro sebe. Veškerý volný čas jsem věnoval jen jemu. Vydával jsem knihy, zakládal organizace," přiznal se. Až do své smrti v roce 2001 věřil, že jeho otce zavraždili Britové.

Hlavně nezradit

Rolf Mengele svého otce neznal. Vyrůstal s prarodiči, nevlastním tátou a matkou, která mu řekla, že jeho biologický otec zemřel. Ve svých šestnácti letech se ale dozvěděl pravdu. „I přesto, že jsem nikdy nepochopil, jak mohl dělat tak hrozné činy, chtěl jsem ho poznat," řekl.

V roce 1977 se tedy vydal do Brazílie, kde se Josef Mengele, důstojník SS zodpovědný za děsivé experimenty na vězních koncentračních táborů přezdívaný Anděl smrti, ukrýval před spravedlností. „Co jsem měl s těmi lidmi dělat," krčil rameny jeho otec. „Stejně byli nemocní a polomrtví. Hádám, že jsem jich pár zachránil," tvrdil svému překvapenému synovi. Ten nikdy jeho úkryt neprozradil. V 80. letech ale přijal příjmení své manželky, aby jejich děti byly ušetřeny pomluv.

Nacistická princezna

Edda Goering vyrůstala v luxusu. Její otec, vrchní velitel Luftwaffe a tvůrce gestapa, ji zahrnoval stovkou dárků. Žila v domě s kinem, bazénem a tělocvičnou. 31. ledna 1945 však musela se svou matkou uprchnout před postupující Rudou armádou.

„Můj otec nebyl fanatik. V očích měl klid. Moc jsem ho milovala," řekla spisovatelce Tanii Crasnianski. Stala se zdravotní sestrou a angažovala se v krajně pravicových nebo neonacistických skupinách. V roce 2015 podala žalobu proti bavorskému parlamentu. Chtěla, aby ji byla vrácena část zabaveného majetku jejího otce. Soud ji nevyhověl.

Zdroj:

www.nypost.com, www.bbc.com