Snad každý žena řeší, když se tu a tam objeví nějaké to kilo navíc. Některým bohužel byla do vínku dána korpulentnější postava, se kterou léta zápolí. Pojďme se nyní podívat na rady a tipy, které dokážou zakrýt vaše špíčky. Herečka Naďa Konvalinková (73) o tom ví své.

Musíte rozbít plochu

Když je člověk mladý a netrpí nějakou závažnou nemocí, která by se odrážela na jeho váze nebo nemá korpulentnost dědičnou, je pro něj velmi jednoduché držet si štíhlou linii. S přibývajícím věkem je ale to ale stále těžší. Nejvíce s kily navíc zápasí ženy okolo padesátého roku života, kdy se tělo ženy mění a metabolismus zpomaluje.

To má za následek, že dámy začínají přibírat na váze a je stále náročnější kila shazovat. Už nestačí cvičit párkrát do týdne jako v mládí, ale dámy musí cvičit nejenom pravidelně, ale také častěji a hlídat si jídelníček. Nejlépe, jak se můžete vypořádat s nadváhou, je správně zvolený šatník.

Své o tom ví i herečka Naďa Konvalinková, kterou dlouhá léta trápila její kila. Ze své nadváhy byla smutná a deprimovaná. Nějakou dobu dokonce držela drastické diety, jejichž výsledek byl, že akorát znova a ještě více přibrala. Pak se ale rozhodla, že kompletně změní pohled na sebe a své tělo.

„Ještě donedávna jsem měla tu tendenci o sobě říkat, že jsem tlustá. Říkala jsem si to každý den při pohledu do zrcadla, a tím jsem tomu dávala ještě víc na frak. Jenže teď je s tím konec," nechala se herečka slyšet pro deník Aha! s tím, že si po letech konečně uvědomila, co je v životě skutečně důležité.

„Hlavní rada pro člověka, který má nadváhu, je rozbít tu plochu. Vestičky přes halenky nebo něco ve vzoru, co plochu rozbije. Tak to jsem se už naučila," prozradila Naďa Konvalinková v pořadu Prominenti. Zároveň nechala nahlédnout do svého šatníku a svěřila se s tím, jaké barvy jsou její oblíbené a proč by každá žena měla mít ve svém šatníku několik kousků šátků.

Člověk nemůže nosit jedno a to samé

Nedílnou součástí šatníku Nadi Konvalinkové jsou její oblíbené šátky. „Mám ráda šálky, které dotvoří model a hlavně si s nimi člověk může hrát," řekla pro Týden.cz. U herečky sice dominují tmavé barvy, ale ráda experimentuje s těmi výraznějšími. „Já vím, že mi sluší tyrkysová barva, oranžová mě rozsvítí, ale musím to kombinovat, aby tam bylo něco tmavšího, co mě zeštíhlí," říká, ale do černé nebo tmavé by se nikdy nezahalila od hlavy až k patě.

Naďa Konvalinková jako herečka a veřejně známá osobnost se účastní různých premiér a společenských akcích, na kterých není úplně žádoucí, aby se ukazovala ve stejných modelech. I to má ale vyřešené. „Mám řadu kamarádek, které po mně s radostí převezmou to, v čem jsem byla na fotografiích nebo tam, kde točila televize. Člověk nemůže být pořád v jednom," dodává.

Rady jak na to

Pravdou samozřejmě je, že tmavé barvy opticky zeštíhlují. Dámám, které úplně neholdují černé barvě, lze doporučit, aby sáhly například po tmavě modré, tmavě zelené nebo tmavě hnědé. jestli patříte mezi milovnice proužků, dejte si pozor na jednu věc. Nikdy nevolte pruhy v horizontální poloze, protože vás zbytečně rozšíří.

Zvolte spíše proužky ve svislé podobě, které vás opticky nejenom zeštíhlí, ale také budete působit vyšší. Některé ženy mají problém se svým pozadím, které je prostorově větší a rády by od něj odpoutaly pozornost. V takovém případě sáhněte po jakýchkoliv delších šatech nebo delších triček či halenek, které mají výstřih do véčka.

Odpoutáte tak pozornost od svého mohutnějšího pozadí a přenesete ji na svůj dekolt, se kterým si můžete dosyta vyhrát. Doporučujeme ještě zvolit nějaké výraznější visací náušnice a outfit máte nejenom na jedničku, ale odpoutá to pozornost od vašeho většího pozadí. Jak je známo, véčkový výstřih vždy zaručeně přiláká pozornost. Stačí se nebát a využít toho.

Pokud by si dámy měly dát na něco pozor, tak jsou jakékoliv džíny, kalhoty nebo staré dobré capri džíny, které končí v půlce lýtek. Tyto kousky oblečení rovnou ze svého šatníku vyřaďte a už se k nim nikdy nevracejte. Budete vypadat opticky menší, zavalitější a úplně se vytratí vaše ženskost. Jestli máte rády sukně, zvolte áčkový střih, který končí u kolen nebo delší kalhoty.

