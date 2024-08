Osud jí v lásce nepřál. Když mezi ní a pozdějším představitelem doktora Blažeje přeskočila jiskra, věřila, že to je láska na celý život, že se z jejích vrat vydá svatební průvod, jak zpívala v písničce. Dopadla jako jeho filmová manželka. Nebyla to ona, která mu byla souzená, ale naše Popelka.

První hořké pilulky

Jednu „písničkovou“ nápovědu máme za sebou a možná ani další nepotřebujete, možná její hudební kariéru a osobní život znáte, možná o ní ale nevíte všechno. Narodila se v Nové Pace dne 30. června 1939. Vystudovala zdravotní školu, láska ke zpěvu a herectví zdravotní sestřičku dva roky po maturitě zavála do Východočeského divadla v Pardubicích. Tam se zamilovala do herce Karla, po němž má příjmení. Prozradit můžeme jen, že ho známe třeba z Chalupářů jako příslušníka VB. Když otěhotněla, vzali se. Ještě nenarozené děťátko však zemřelo, což nenesla nijak lehce, jejich cesty se rozešly a manželství skončilo.

Rok poté ji režisér Jan Roháč obsadil do filmového muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. V témže roce přešla do divadla Semafor, kde vystupovala v Návštěvních dnech Šimka a Grossmanna a nazpívala své první evergreeny.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ve filmu Skřivánci na niti ztvárnila postavu vězeňkyně Lenky

Šťastný rok

V roce 1969 začala už jako známá hvězda zpívat s kapelou Country Beat Jiřího Brabce. Tehdy žila s televizním režisérem Eduardem Sedlářem. Bohužel značně hodoval alkoholu, trápila se, ale nějak ten svazek nedokázala ukončit. Naštěstí získala roli neplatící nájemkyně v televizní inscenaci Bahno, kde měl hlavní roli Josef Abrhám. Během natáčení (1968) se sblížili, ona to s režisérem skončila, Abrhám se k ní nastěhoval. Nadevše ho milovala, vařila mu jídla, která měl rád, starala se, snila o vdavkách, těšila se na miminko.

Osm let šťastného života a naději na společný život jí sebralo angažmá Libuše Šafránkové v Činoherním klubu, kde se potkala s Abrhámem. Přestože ji chtěl snad každý chlap v divadle, ona měla od začátku oči je pro „Pepíka“. Ani on z ní nedokázal spustit oči. Pohledy se zhruba po roce proměnily v tajný milenecký vztah. Když to prasklo, Abrhám sice prý chvíli zapíral, ale zpěvačka to skočila.

Dlouho se trápila a s rozchodem se smířila až po letech, kdy uznala, že si ti dva byli souzeni. Provdala se za překladatele a textaře Jana Nemejovského. S ním má dceru Lindu Nemejovskou (*1979), známou herečku, textařku, zpěvačku a módní návrhářku Janu Fabiánovou (Yanna Fabian). Ani tento vztah jí nevydržel a rozvod byl bolestný. Na naprosté dno jí dostal třetí manžel. O tom však více v galerii.

Ještě chcete nápovědu?

Půvabná blondýnka s krásnýma nohama v 70. letech čtyřikrát za sebou vyhrála Zlatého slavíka a její neodmyslitelnou image byly výrazné brýle. Jiří Grossmann jí svěřil své „rozloučení se světem“ písní Závidím. Její rodné jméno je Naděžda Balabánová a známe ji jako Naďu Urbánkovou.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Naďa Urbánková

Zdroje: www.blesk.cz, cnn.iprima.cz, cnn.iprima.cz, www.lifee.cz, cnn.iprima.cz