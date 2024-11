Externí autor 11. 11. 2024 clock 4 minuty gallery video

Tato česká herečka a zpěvačka si prošla mnoha životními zkouškami. Když se vysloví její jméno, každému na mysli vytanou minisukně, brýle a divadlo Semafor. Zemřela nedávno, na začátku roku 2023. Poznáte, kdo je na fotce z oscarového filmu Ostře sledované vlaky?

Krásná dáma z úvodní fotografie se narodila 30. června 1939 v Nové Pace. Měla ještě dvě sestřičky a velmi malá, ve věku devíti let, přišla o tatínka. V roce 2011 ovšem přišla s šokujícím odhalením. Před svou smrtí ji vlastní otec znásilnil.

„Jednou mě ale táta vzal nahoru na půdu. Sedl si tam na židli a řekl mi: Pojď sem a posaď se na mě. A prostě mě znásilnil. Hrozně to bolelo. Začala jsem nejdřív plakat a pak strašně moc křičet. On na mě řval, že jestli to někomu řeknu, tak mě zabije,“ prozradila herečka a zpěvačka pro deník Blesk.

Otřesný zážitek vytěsnila z hlavy

V té době byl už její otec nemocný, a tak malá holčička sedávala u něj na posteli a recitovala mu. I přes tento hrůzostrašný zážitek se s ním nikomu nesvěřila. Jak to? „Bylo to tím, že jsem byla ještě hodně malá a nechápala jsem, o co šlo. Navíc se toho dopustil můj milovaný tatínek! Samozřejmě ve mně zůstala úzkost. Celou příhodu jsem ale radši vytěsnila z hlavy a zapomněla jsem na ni jako na noční můru,“ zavzpomínala na otřesnou příhodu.

Krátce na to se zdraví jejího otce velmi zhoršilo a on jí zemřel před očima.

Dívka se posléze věnovala práci zdravotní sestry, nicméně už v tu dobu se angažovala v amatérském divadlu, a tak netrvalo dlouho a stejnokroj zdravotní sestry vyměnila za divadelní a herecké kostýmy.

Její první angažmá bylo v pardubickém divadle, kde také potkala svou první životní lásku. Mladá dáma dokonce otěhotněla, s manželem se odstěhovali do Prahy a všechno vypadalo jako z pohádky. Jenomže pak přišla rána, o děťátko přišla. To velmi poznamenalo i manželství, které se na základě toho rozpadlo.

Ostře sledované vlaky, Kdyby tisíc klarinetů...

V takovýchto těžkých chvílích člověku nejvíce pomůže, když si zaměstná hlavu, a čím to udělat lépe než prací. Tuto cestu zvolila i naše umělkyně. Začala se tak učit operní zpěv, pracovala jako konferenciérka a televizní hlasatelka a nakoukla také do světa filmu.

Vidět jste ji tak mohli například v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, Penzionu pro svobodné pány, Sedmi ženách, Skřiváncích na niti a také ve filmu režiséra Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky, který získal v roce 1968 Oscara. Herečka zde ztvárnila postavu partyzánky Viktorie Freie.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Ve filmu Skřivánci na niti

S čím je její osoba ale velmi silně spjata, je divadlo Semafor. Šedesátá a sedmdesátá léta patřil Semafor jí. Vystupovala pod vedením Suchého a Šlitra, později také Šimka s Grossmannem. Na jevišti se potkala s dalšími slavnými umělci jako byli Karel Gott, Hana Hegerová, Eva Pilarová, Pavel Bobek, Jitka Molavcová nebo Jiří Helekal.

Country Beat a Zlatí slavíci

Nazpívala mnoho zahraničních hitů, které jí do češtiny otextoval Jiří Grossmann. Společně nazpívali také duet Drahý můj a v neposlední řadě pro ni také napsal dojemnou skladbu Závidím. Tento text vznikal už v době, kdy Grossmann věděl, že umírá.

Jako zpěvačka byla také od roku 1969 členkou skupiny Country Beat Jiřího Brabce. Na poli hudby se jí mimořádně dařilo, ostatně to dokládá fakt, že celkem pětkrát získala Zlatého slavíka.

Štěstí v kariéře, neštěstí v lásce

Na lásku ale štěstí neměla. Poté, co jí nevyšlo první manželství ani mateřství, vdala se podruhé. Ani napodruhé jí vztah nevydržel, co ale získala, byla krásná dcerka Jana, které je dnes také zpěvačkou.

Třetím manželem byl Josef Havlík. Mezi její osudové muže se také zařadil herec Josef Abrhám, se kterým tvořila pár osm let.

Nyní už jistě tušíte, že krásnou mladou dámou na úvodní fotografii z filmu Ostře sledované vlaky je herečka a zpěvačka Naďa Urbánková.

Zdroje: idnes.cz, blesk.cz