Úspěšná česká zpěvačka Naďa Urbánková rozhodně nemá snadný život. Jak sama uvedla, v dětství ji znásilnil vlastní otec. Toto trauma si s sebou nese dodnes.

Nadějná herečka

Naďa Urbánková se narodila 30. června 1939 v Nové Pace, v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Ačkoliv vystudovala obor zdravotní sestra, tomuto poslání se věnovala pouhé dva roky.

Naďu už od dětství přitahovala prkna, která znamení svět. Milovala zpěv a kdykoliv mohla, tak se předváděla. Zpívala, tančila a v těchto dovednostech se neustále zdokonalovala.

V roce 1959 přijala nabídku stát se součástí Pardubického divadla. Netrvalo dlouho a mladé nadějné herečky si všiml režisér Jan Roháč, který ji obsadil do filmové adaptace Kdyby tisíc klarinetů.

Od stejného režiséra pak Naďa dostala také nabídku stát se součástí Divadla Semafor. Naďa Urbánková byla také součástí hudební skupiny Country Beat Jiřího Brabce. Právě s ní natočila hity jako Skála nebo Já záhadou se trápím.

Největší slávy dosáhla v 70. letech minulého století, kdy Urbánková zvítězila v čtenářské anketě Zlatý slavík. Se skupinou Country Beat procestovala velkou část světa.

Strašlivé trauma z dětství

Mimo jiné se v 70. letech minulého století podívala do Anglie nebo třeba Spojených Států Amerických. Urbánková excelovala na divadle, v hudební oblasti a svůj talent ukázala také na televizních obrazovkách.

Naďa Urbánková - Naděje:

Natočila celou řadu divácky úspěšných filmů, mimo jiné například Ostře sledované vlaky režiséra Jiřiho Menzela. Dalšími filmy, které Naďa Urbánková natočila, byly Skřivánci na niti nebo Na samotě u lesa, kde si zahrála krásnou manželku Ladislava Smoljaka.

Ačkoliv by kde kdo předpokládal, že život Nadi Urbánkové připomíná procházku růžovou zahradou, opak je pravdou. Urbáková byla třikrát vdaná. Ani jedno z manželství však nevyšlo.

Z manželství s hercem Karlem Urbánkem má Naďa dceru Janu, která se také věnuje hudbě. Největším traumatem Nadi však nebyla nevydařená manželství. Jak sama uvedla, největší bolest ji způsobil její vlastní otec.

Ten ji jako malou dívku znásilnil, poté na ni řval: „Řekni to někomu a zabiju tě.“ Tato nelehká událost Naďu celoživotně poznamenala.

Dlouho ji tajila. Celých 62 let. Zveřejnit, co se jí stalo v dětství, se herečka a zpěvačka rozhodla až ve své knize, autobiografii svého profesního a osobního života. Naďa Urbánková zemřela 3. února 2023 ve věku 83 let.

