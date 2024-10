Hořčík je pro naše tělo nezbytný. Hraje totiž klíčovou roli ve více než 300 procesech, jako je regulace svalových kontrakcí a nervových impulsů. Bez jeho dostatečného množství může dojít k narušení srdečního rytmu i únavě. Pozor bychom si ale měli dát i na to, zda ho nekonzumujeme příliš.

Hořčík najdeme v celém našem organismu od kostí a svalů po měkké tkáně a tělní tekutiny. Na jeho přítomnost se proto spoléhají životně důležité biochemické reakce, jako je zpracování sacharidů, tuků a bílkovin, přenos signálů mezi nervovými buňkami nebo podpora imunitního systému a regulace zánětlivých procesů.

Asi nejznámější funkcí magnesia je jeho přínos pro svalové kontrakce. Zároveň pomáhá přesouvat krevní cukr do svalů a odbourávat laktát, který se tvoří během fyzické aktivity. Na jeho suplementaci by tak měli myslet především ti, již pravidelně sportují.

Podle studie odborníků z University of Vermont z roku 2015 hraje horčík zásadní roli ve funkcích mozku a do velké míry ovlivňuje také naši náladu. Analýza více než 8000 dobrovolníků zjistila, že lidé mladší 65, kterým tento minerál chyběl, měli o 22 % vyšší riziko rozvoje deprese. S chmurami pomůže i před menstruací. Dokáže totiž snížit projevy PMS.

Na magnesium by neměli zapomínat ani starší osoby. Výzkum čínských vědců potvrdil, že jeho pravidelné užívání dokáže u lidí v pokročilém věku trpících nespavostí zkrátit dobu usínání o celých 17 minut. Zároveň zkvalitňuje spánek. Jeho dostatečné množství v těle navíc zabraňuje rozvoji osteoporózy.

Pozor na hořčík

Kolik hořčíku tedy potřebujeme, aby náš organismus tzv. šlapal jako hodinky? Doporučený denní příjem pro dospělé ve věku 25–51 let je podle Národního zdravotnického portálu 300 mg pro ženy a 350 mg pro muže. Mladiství od 15 do 24 let by si měli dopřát až 400 mg magnesia, těhotné 310 mg a kojící kolem 390 mg denně.

V našem jídelníčku by tak neměly chybět potraviny, jako špenát, dýňová semínka, fazole, tuňák, hnědá rýže, mandle, kakao, quinoa, avokádo nebo čočka. Kromě toho je vhodné pít neslazené minerální vody.

I přestože se horčík nachází ve spoustě potravin, podle statistik jeho nedostatkem trpí kolem 50 % populace. Jak je to možné?

Mezi nejčastější příčiny patří nevyvážená strava, nadměrný stres a konzumace alkoholu. Mezi ohrožené skupiny však patří také sportovci a těžce pracující. Při zvýšené fyzické aktivitě se totiž jeho zásoby rychleji vyčerpávají.

Předávkování hořčíkem

I magnesiem se ale dá předávkovat. Tzv. hypermagneziémie je ale spojená především s poruchou funkce ledvin, které ho nejsou schopné vyloučit, což může vést k jeho hromadění v krvi.

Předávkování je spojeno s různými příznaky, jako je zvracení, nechutenství, svalová slabost, únava, letargie, snížení reflexů, nízký krevní tlak, dechová paralýza, dokonce i porucha srdečního rytmu.

Proto je při těchto projevech nutné ihned kontaktovat lékaře, který zvolí další postup. Ve většině případech stačí snížit přísun minerálu. Je-li ale hypermagneziémie vysoká, pak může být přistoupeno k dialýze.

Pokud si tedy nejste jistí, kolik hořčíku byste měli denně užívat, zajděte si na krevní testy. Toto vyšetření je dostupné ve většině běžných biochemických laboratořích.

