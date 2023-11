Byla to doba, kdy bitvy, mory a špatné hygienické podmínky způsobily mnoho utrpení. Nyní se k nim přidala také rakovina. Odborníci věděli, že je zhoubné bujení staré jako lidstvo samo. Předpokládali však, že před nástupem průmyslové revoluce bylo vzácné. Nový výzkum ukázal pravý opak.

Hřbitovy jsou pro vědce skvělým místem. Zrcadlí životní styl, víru nebo povolání jedince. Jeho kosti navíc dokáží prozradit, co jedl, jak vypadal a na co zemřel. Badatelé z University of Cambridge ve Spojeném království se rozhodli tyto „časové schránky” také využít a odpovědět na otázku, kolik nebožtíků bojovalo ve středověku s rakovinou.

Podívali se na 143 koster, pohřbených mezi 6. a 16. stoletím našeho letopočtu. V hledáčku měli především páteř, pánev a stehenní kost, jež se u pacientů s nádorovým bujením vyznačují sekundárním maligním růstem. Šlo o vůbec první studii, která hledala metastáze uvnitř kostí a nikoli jen na jejich povrchu.

Rakovina ve středověku

Výsledky odborníky překvapily. Stopy po nádoru objevili u pěti pohřbených. To však nebylo konečné číslo. „Většina rakovin se tvoří v orgánech měkkých tkání. Pouze některé druhy se šíří do kostí. Podle moderních výzkumů u třetiny až poloviny pacientů,” vysvětluje Piers Mitchell, ředitel laboratoře starověkých parazitů na University of Cambridge.

close info Profimedia.cz zoom_in Zkoumané kostry

Vědci tedy zkombinovali data. Odhadli tak, že ve středověké Británii trpělo zhoubným bujením 9 až 14 procent obyvatel, což je nejméně desetkrát více, než se původně myslelo. Nemoc postihla jak chudé rolníky, tak bohaté měšťany nebo mnichy z augustiniánského kláštera.

„Až dosud se mělo za to, že lidé ve středověku nejčastěji bojovali s infekčními chorobami, jako je úplavice a dýmějový mor, byli podvyživení nebo je omezovalo zranění,” říká výzkumná pracovnice z McDonald Institute for Archaeological Research na University of Cambridge Jenna Dittma. „Nyní k těmto nemocem musíme přidat také rakovinu.”

Strašák rakovina

Odborníci přiznávají, že zkoumaný vzorek byl příliš malý na to, aby se výsledek výzkumu dal vztáhnout k celé Evropě. Zároveň však upozorňují, že čísla mohou být také podhodnocená. Nebyla totiž analyzována celá kostra. Kromě toho tým vyloučil ze studie ty kosti, které vykazovaly poškození z jiných příčin. Výběr však nemusel být bezchybný.

close info Profimedia.cz zoom_in Poškozená kost

Zároveň během studie vyvstala otázka, do jaké míry kouření, znečišťující látky z industrializace a sedavý způsob života ovlivňuje vznik zhoubného bujení. Je totiž možné, že za troj- až čtyřnásobně vyšší prevalenci rakoviny v moderní době může prodlužování průměrné délky života. Nemoc má tedy delší čas, aby propukla.

