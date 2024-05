Externí autor 29. 5. 2024 clock 3 minuty

Být chytrý je fajn. Být nadprůměrně inteligentní, to už chce dar od pánaboha, jak říkávaly naše prababičky. Jestli patříte do druhé skupiny, může napovědět i znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Podívejte se.

Víte, co podněcuje inteligenci? Zvědavost. Ta je rovněž jednou z vlastností nadprůměrně inteligentních lidí. Někteří z nich jsou nadprůměrně inteligentní tak nějak obecně, další vynikají pouze ve specifických sférách. A je to tak v pořádku. Podívejte se, jak to mají následující znamení zvěrokruhu.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

První místo pro nadprůměrně inteligentní znamení zvěrokruhu jednoznačně zabírá Vodnář. Na jeho analytické myšlení se mu složily dvě planety, a sice Saturn, která mu do vínku věnovala koncentraci a řád. O jeho pokrokové názory, idealismus a rebelství se pro změnu zasloužil Uran.

Pomyslné hranice představují pro tyhle lidi nikoli nepřekonatelnou překážku, ale výzvu.

Abstraktní situace, složité systémy, vědecké objevy. Nic z toho není Vodnářům cizí. Jejich progresivní přístup k řešení otázek jim naopak umožňuje se rozvíjet všude tam, kde mohou uplatnit sílu svého intelektu. Právě analytické schopnosti a inovativní myšlení z nich často dělají vizionáře a vůdčí osobnosti v daných oborech.

Často o sobě Vodnář slýchá, že je odtažitý. Pravda je taková, že potřebuje mít nadhled, protože jeho chápání světa i běžných situací je jiné.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

V těsném závěsu za Vodnářem se drží Štír. Také lidé narození v tomto vodním znamení vynikají nadprůměrnou inteligencí a snadno rozlousknou i ten nejsložitější problém. Nutno dodat, že Štíři mají určitou výhodu ve svém nadání intuice, díky které se propletou řadou životních těžkostí.

Štír je přímočarý, moc se s ničím nepáře. Jeho přízemní vyjadřování připadá mnohým nafoukané a arogantní. Ale není tomu tak, on jde zkrátka k jádru věci a nemyslí to zle. Naopak mu jde o dobro výsledku. Takže až se bude příště rýpat ve vaší zprávě, neberte to osobně. On totiž nemá rád dvojjaké vyjadřování a potřebuje věci pojmenovávat pravým jménem.

Štíři, chytré vodní znamení, jsou často nazýváni nejchytřejším zvěrokruhem. Jejich chladné vystupování může klamat, ale pod povrchem jejich mysl teče hluboko. S touhou po vědění a kritickým, zvědavým přístupem zpochybňují koncepty, dokud si nespojí tečky s pevným důkazem. Ponořují se hluboko do předmětů zájmu a dělají z nich intenzivní a oddané vůdce.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Významnou součástí IQ je logika. A je to logické, protože nejprve musíme najít logické souvislosti problému a pak je řešit. Právě Kozoroh je mistrem logického myšlení a jde mu to víc než dobře. Proto ho najdete v profesích, kde se bez schopnosti logického uvažování neobejdete. Dobrým příkladem jsou přírodní vědy – matematika, fyzika a chemie.

Kozorozi se nevzdávají, jsou to zapálení řešitelé a pro každý problém vymyslí alespoň jednu cestu, jak z něj ven. Díky pragmatickému přístupu a inovativnímu řešení se mu to ve většině případů povede.

Věděli jste, že Kozorohové jsou známí jako extrémně pracovití vizionáři, vůdci a průkopníci? Není tak divu, že do tohoto seznamu výjimečně inteligentních lidí patří také.

Zdroje: www.bonobology.com www.allure.com