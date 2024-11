Externí autor 30. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Procházka lesem je něco, co si většinou spojujeme s relaxací, s přemýšlením, s únikem od rušných ulic velkoměsta. Je to prostor pro člověka, aby byl sám se sebou a s přírodou, která ho obklopí. Nicméně tiché rozjímání může být vyrušeno, pokud učiníte neobvyklý objev.

Pouhý kámen u cesty

Sid Saunders se procházel po lese v Marline Valley, v Anglii. Chtěl se jenom vyhnout kaluži – a jak vstoupil dál mezi stromy, zakopl o kámen. Něco na tom kameni ho zaujalo, poslechl tedy svou intuici a začal odhrabávat listí.

Ukázalo se, že nejde o obyčejný kus kamene, ale je to kámen náhrobní. Sid chvíli překvapeně nález prohlížel, a pak si uvědomil, na čí památku tady náhrobek stojí. Nešlo totiž o hrob člověka, ale o domácího mazlíčka.

Není nijak neobvyklé, aby majitelé pohřbívali svoje psy, někdy také kočky. Nicméně tento náhrobek patřil, světe div se, králíkovi!

„Na památku našeho malého Douchieho,“ stálo na náhrobku. „Narozen v srpnu 1869. Zemřel v prosinci 1882.“ K tomu připojena rytina roztomilého králíka.

To znamená, že Sid našel památku na domácího králíčka, který žil v devatenáctém století, stovky let minulosti. Ačkoli se v té době králíci chovali nepochybně primárně na maso, tento byl očividně součástí rodiny. A dožil se úctyhodných třinácti let.

Pro Sida to bylo náhlé setkání přes moře času. Pocítil náklonnost k onomu králíčkovi – i k jeho starostlivým majitelům, o kterých ale nic nevěděl.

Od té doby se na místo pravidelně vrací, aby Douchieho hrob udržoval čistý, upravený a bez napadaného listí.

Tajemství zvířecích hrobů a hřbitovů

V Evropě a severní Americe se mazlíčci pohřbívali vcelku regulérně od konce devatenáctého století.

První veřejný hřbitov pro domácí zvířata byl v Británii založen v Hyde Parku v Londýně, v roce 1881. V New Yorku se nenechali zahanbit a zřídili podobný hřbitov v Hartsdale v roce 1896 a následoval ho o pár let později pařížský zdobný Cimetière des Chiens (fr. Hřbitov psů) v roce 1899, aby Francouzi netrhali trend.

V devatenáctém století byla zvířata považována především za přátele a průvodce. Postupně se z nich stali spíš vyloženě členové rodiny, kteří měli na náhrobku vyryto rodinné příjmení.

Zároveň nápisy na náhrobcích ukazují na víru majitelů zvířat v posmrtný život domácích mazlíčků, na přesvědčení, že se „na druhé straně“ opět shledají.

V posledních desetiletích také na mnoha místech byl zrušen starý přísný zákaz, který zapovídal pohřbívat společně zkremované ostatky lidí a domácích zvířátek. Jedním příkladem za všechny je třeba stát New York.

„Pro mě,“ říká Eric Touringy, odborník na zvířecí pohřby z Newcastle University v Británii, „je nejpozoruhodnější podobností mezi moderními a historickými hřbitovy mazlíčků důkaz o velkém žalu a o různých tabu kolem truchlení pro zvířata.“

Záhy dodává:

„Vztah, který mohl někdo mít ke svému domácím zvířátku, mohl být úplně stejně silný a důležitý, jako vztah s ostatními lidmi.“

Zdroje: www.lastampa.it, edition.cnn.com