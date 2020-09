Ledař Kuklinski:Nejhorší nájemný vrah všech dob svou první oběť ubil ve třinácti

Richard Kuklinski nepatřil k běžným typům sériových vrahů. Nebyl závislý na drogách ani na alkoholu a nevraždil pro potěšení ani z pomsty. Nikdy by nezabil ženu nebo dítě. Zato dospělých mužů odpravil přes dvě stovky a nemrknul přitom okem.

Kariéra nájemného vraha však přeci jen vyžaduje abnormální smýšlení a odlišný žebříček hodnot. Richard Kuklinski (1935-2006) si ho pokřivil už v dětství, kdy ho rodiče neustále surově bili. Jeho starší bratr Florian ve svých osmi letech následkům bití dokonce podlehl, rodiče ale namluvili policii, že spadl ze schodů. Matka přitom byla velmi přísnou katoličkou a vodila děti každou neděli do kostela. Richard Kuklinski ji později označil za "rakovinu, která zničila všechno, na co sáhla". O otci se vyjádřil ještě stručněji: "Lituju, že jsem ho nezabil."

Jersey City ve 40. letech minulého století nebylo zrovna místem, kde by lidé nechávali dveře otevřené a slušně se na ulici zdravili. Zvláště ne ve čtvrti, kde bydlela rodina Kuklinských. Potulovaly se tu dětské party a navzájem se šikanovaly. Richardovi bylo pouhých 13 let, když ubil k smrti jednoho z jejich vůdců. Použil k tomu nástroj, kterým ho doma řezala matka: násadu od koštěte. Tělo vhodil do řeky a nikdo ho nikdy nenašel.

Stal se z něho rváč, který zabíjel i pro maličkost. Policie se do tohoto násilnického rajónu zřejmě bála, a tak jejímu hledáčku unikal. Jeho vražedné portfolio ale zaujalo mafiánské bosse, kteří si ho začali najímat k likvidaci svých protivníků.

Richard Kuklinski ochotně přijímal zakázky a neobyčejně se vyžíval ve sledování obětí a přípravě vražd. K zabíjení používal rozličné nástroje, od pistole a nože přes sekeru a motorovou pilu až po kyanid. Měl však zvláštní podmínku - nehodlal zabít žádné dítě ani ženu. Těl se zbavoval různě; někdy je zamrazil, aby policii znesnadnil určit hodinu smrti. Tím si vysloužil přezdívku Ledař.

Jeho druhá manželka Barbara neměla tušení, čím se živí. Navenek vystupoval jako úspěšný byznysman, zahrnoval ženu i děti drahými šperky a značkovým oblečením, choval se jako milující otec. Když jeho dcerka brzy po narození onemocněla, bděl u její postýlky dlouho do noci. Druhá strana jeho osobnosti však čas od času také prosákla: manželku někdy surově zbil a dceři před jejíma očima zabil psa, když se vrátila pozdě domů. Jednou se Barbara zmínila, že by si ráda našla nějaké přátele, a hned jí začal vyhrožovat smrtí. "Patříš jenom mně!" zařval na ni a škrtil ji do bezvědomí.

Přesto se ho manželka snažila ochránit před policisty, když ho v prosinci roku 1986 přijeli zatknout. Kvůli tomu skončila ve vyšetřovací vazbě i ona, záhy ale byla propuštěna a s Kuklinským se rozvedla. Do vězení ho od té doby chodila navštěvovat jednou za rok.

Kolik lidí Richard Kuklinski za svou třicetiletou "kariéru" dohromady zabil, není dodnes známo. On sám tvrdil, že jich bylo přes dvě stě. Obětí nikdy nelitoval, protože prý šlo vesměs o samé kriminální živly. Zbytek života strávil ve věznici v Trentonu a dožil se tu 70 let.