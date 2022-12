Ne vždy jsme si vědomi toho, co cenného se nachází přímo před našima očima. Příkladem je i muž, který si ve své kuchyni vystavil na první pohled „obyčejnou“ čínskou modrou vázu. Až po letech zjistil, že má cenu milionů.

Ne nadarmo se říká, že pod lampou je někdy největší tma. V tomto případě to byla ale spíše velká nevědomost.

Muž si v kuchyni vystavil tuto „obyčejnou“ čínskou modrou vázu

Majitel této "obyčejné" vázy přišel ke svému úlovku doslova jako slepý k houslím. Koupil ji totiž jeho otec s vědomím, že by to mohla být odpovídající a hezká dekorace do jeho domu. Předal ji tedy svému synovi a ten ji - jak už to bývá - postavil na kuchyňský stůl.

Když se jednoho dne setkal se svým přítelem Markem Newsteadem, konzultantem pro asijská umělecká díla, Newstead ihned zpozorněl. Dobře věděl, jak design vázy ničemu "obyčejnému" rozhodně nenasvědčuje.

A tak se rozhodl kuchyňskou dekoraci blíže prozkoumat. Zaujaly ho především použité barvy a také celkový tvar vystavené vázy. Ohromující závěr na sebe nenechal dlouho čekat.

Po letech zjistil, že má cenu milionů

Díky své pozornosti, zálibě v dekoracích a samozřejmě i zkušenostem v oboru pak Newstead došel k poznání, že váza, jejíž kupní cena nebyla vyšší než pár stovek liber, je slavným artefaktem ještě slavnější dynastie Čching.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jde o slavný keramický předmět z 18. století, kdy tato dynastie vládla. Ačkoliv není jasné, jak mohl otec muže vázu zakoupit a zdali ji předtím někdo ukradl nebo našel, důvodem k radosti bylo jednoznačně její znovuobjevení.

"Prostě nevíme, jak váza opustila Čínu, a pravděpodobně se to nikdy nedozvíme," uvedl Justin Jacobs, profesor historie na Americké univerzitě, jehož hlavní specializací jsou právě krádeže čínského kulturního bohatství.

Muž, který měl vázu po dlouhá léta na svém stole jen jako obyčejnou dekoraci, byla však slavným artefaktem obrovské hodnoty. Její cena byla nejprve odhadnuta na bezmála 5 milionů korun, následně však byla vydražena v aukci za více než 400 milionů korun.

Objev kuchyňské vázy však není jediným artefaktem z dynastie Čching, který byl náhodně objeven. Podobnou vázu objevila také v roce 2010 Britka, která uklízela v domu své sestry.

Dynastie Čching vládla Číně téměř 300 let a byla poslední čínskou císařskou dynastií.

