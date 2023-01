Pár v New Yorku našel v prkenných „zdech“ nového domu nelegální whisky z dob prohibice. „Zásilka“, či lépe řečeno „poklad“ zde byl ukryt zřejmě proto, že dům dříve patřil údajně německému pašerákovi.

Dva obyvatele jedné malé vesničky ve státě New York našli za prkennými stěnami svého domu skryté zásoby whisky. Lahví bylo několik desítek a byl na nich nápis na etiketě: "Old Smuggler" Gaellic Whiskey. Některé lahve byly i po letech plné, takže by potěšily nejednoho fajnšmekra.

Poklad pro milovníky hnědého moku

Patrick Bakker a Nick Drummond se přestěhovali do Amesu, vesnice se 140 obyvateli. Když koupili svůj dům, předchozí majitel se svěřil, že zde bydlel kdysi německý pašerák. Manželé to považovali jen za zajímavou historku, ale nevěnovali informaci pozornost.

Jenže pak se stalo, že ve zdech nového domova našli důkaz! Pod jednou z místností domu odloupli dřevěnou desku s plochým dnem. Při průzkumu pod poklopem manželé našli podlahová prkna připevněná k trámům pomocí šroubů s plochou hlavou, což vzbudilo jejich podezření. A za ní byla další deska a další… až narazili v propadlině na tajemný balík. Celkem skrýš odhalila šest balíků, z nichž každý obsahoval sedm lahví whisky.

Na video o náhodném nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Tekuté zlato

Každá z lahví byla zabalena do hnědého papíru, převázaná provázkem a podepsaná jménem R. M. Clark. Lahve byly datovány datem 23. října 1923. A jednalo se o čistou whisky!

Štítky na lahvi slibovaly "vysoký stupeň čistoty" a "vynikající kvalitu a chuť".

Muži se rozhodli pátrat po tajemství jejich nového domu dál. Po vytažení podlahových prken pak našli několik dalších svazků whisky a mysleli si, že v domě jsou ještě nejméně dvě místa s podobným pokladem. Rozhodli se, že je budou odkrývat a prozkoumávat postupně.

Zajímavé je, že Drummond ani Bakker ještě whisky neochutnali.

Rozhodli se raději navštívit archiv okresu Montgomery, aby se dozvěděli více o tom, jak se whisky do jejich domu vůbec dostala. Manželé doufají, že do podlahy nainstalují skleněný panel, který bude zbývající lihoviny chránit.

No řekněte, nebylo by to další zajímavé muzeum?

Zdroje: vinepair.com/booze-news, www.mercurynews.com