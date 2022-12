Říká se, že pod lampou je největší tma, a tak se může stát, že někdo najde poklad tam, kde by ho vlastně nikdy nečekal. Jako uklízeč, který našel v odpadkovém koši zlato za 7 milionů Kč. O vše ho ale obral zaměstnavatel.

A tak se uklízeč ze svého nečekaného zbohatnutí neradoval dlouho.

Uklízeč našel v odpadkovém koši zlato za 7 milionů Kč

Byl to den jako každý jiný, když uklízeč během své pracovní doby uklízel na letišti. Ten den se však toto místo v Inčchon proměnilo ve zlatý ráj.

Při rutinním čistění odpadkových košů na tomto mezinárodním letišti se v jednom z nich objevil poklad. A to doslova. Uklízeč totiž našel v odpadkovém koši několik zlatých prutů, jejichž hodnota značně převyšovala jeho původní očekávání.

A tak se obyčejné vysypání odpadků stalo na malý okamžik snem každého z nás. Odhadnutá cena každého prutu byla kolem milionu korun. Prutů v koši bylo sedm. Z obyčejného uklízeče se během krátkého okamžiku stal milionář.

Pruty byly důmyslně ukryty v novinách, ve kterých byly poměrně pečlivě zabaleny. Díky zvídavosti uklízeče, který chtěl zjistil, co se v novinách skutečně nachází, však brzy po svém objevení spatřily světlo světa. Jeho radost však netrvala dlouho.

O vše ho ale obral zaměstnavatel

Záhadné zlaté pruty, o váze zhruba 1 kg každého z nich, nejprve zkoumala policie Jihokorejské republiky. Muselo se totiž prokázat, že nejsou kradené a v odpadkovém koši neskončily jen proto, že se jich původní pachatel potřeboval rychle zbavit.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nic takového se ale neprokázalo. Na řadu tedy přišel jihokorejský zákon, nazvaný "Finders Keeper". To v překladu znamená, že vše, co je nalezeno, patří do výhradního vlastnictví toho, kdo to objevil. V tomto případě uklízeče, který měl štěstí, že měl v daný den směnu. A tak se předpokládalo, že se majitelem zlatých prutů stane on.

To se ale bohužel nestalo. K vlastnictví se totiž rychle přihlásil uklízečův zaměstnavatel, který řekl, že jsou nalezené pruhy jeho.

I tak si ale zaměstnavatel bude moci na svou odměnu počkat. A to rovných 6 měsíců. Právě tak totiž praví zákon a podle právních předpisů, je právě toto stanovená lhůta, od nalezení po předání.

Jihokorejská vláda tím dává původnímu majiteli právo se o své ztracené zboží ve státem stanoveném čase řádně přihlásit. Pokud by se tak stalo, nálezci náleží maximální odměna ve výši 20 % z celkové hodnoty nalezeného artiklu.

