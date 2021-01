K čemu dříve sloužila bambule na čepici: Pro námořníky byla mimořádně důležitá

Foto: shutterstock.com; Wikimedia Commons, By Historiska museet, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/

Pletená čepice s bambulí je neodmyslitelnou součástí našeho dětství. Někomu oblíbenost tohoto módního doplňku, který nás chrání před vlezlým chladem, zůstala i do dospělosti. Nyní si navíc můžeme vybrat z různých barev, tvarů nebo materiálu, z něhož jsou vyrobeny jak kulich, tak bambule. Proč ale na čepici tento střapatý detail vůbec je?

Počátky čepice s bambulí lze sledovat až do Skandinávie do raného středověku. Soška vikingského boha Freye (či Freyra), která byla objevena roce 1904 na farmě Rällinge ve švédském Södermanlandu, má na sobě čepici nebo helmu s bambulí. Zajímavostí je, že mimo tuto "čepici", má soška také vztyčený penis, což označuje Freye patronem plodnosti, míru, prosperity i vládcem bílých Álfů.

Slovo „pom-pom“ údajně pochází z francouzského slova „pompon“, které označuje malou dekorativní kuličku vyrobenou z látky nebo peří. V 18. a 19. století byla bambulka běžnou ozdobou vojenských helem. Měla však i praktickou funkci. Označovala, ke komu voják patří.

"Napoleonští vojáci nosili tradiční klobouk s názvem Czapka. Čtrnáctý, patnáctý, šestnáctý a sedmnáctý pluk mohl nosit bambulky ve francouzském stylu: zelená pro první společnost, světle modrá pro druhou, oranžová pro třetí a fialová pro čtvrtou." (Zdroj: https://www.napoleon-series.org/military-info/organization/c_poles.html)

Také modré čepice francouzských námořníků jsou tradičně zdobené červenými bambulemi. I zde měla tato ozdoba praktickou funkci, i když jiného rázu. Bambule sloužily jako "kontaktní body" v malých prostorách lodi. Jelikož to na lodi často hází, námořníci se snažili co nejvíce eliminovat rány do hlavy. Bambule náraz utlumí, takže se námořník nemusí bát neustálého otlučení. (Zdroj: https://theoutline.com/post/868/why-do-we-all-have-pom-pom-balls-on-our-hats?zd=1&zi=54llfyvy)

Zdroj: profimedia.cz

"Z dochovaných vyobrazení na keramice vyplývá, že bambule byly v některých obdobích až třikrát větší než zbytek čepice… Nejčastěji se uvádí, že by mohlo jít o kultovní předmět chránící člověka před zlými silami, o doplněk oděvu zvětšující opticky postavu a sloužící tak k zastrašení nepřítele, nebo jen o ochranu proti padajícímu sněhu a ledu v zimním lese." Píše na svém blogu známý vědec a evoluční biolog Jaroslav Flegr (Zdroj: http://jaroslavflegr.bigbloger.lidovky.cz/c/452674/Proc-jsou-na-kulisich-bambule.html)

Faktem zůstává, že bambule na čepici nebo na jiných částech oděvu vidíme napříč kulturami. Jsou součástí římskokatolického kléru, nosí je Skotové, objevují se na tradičních řeckých botách tsarouhi, zdobily se jimi lemy oděvů. Bambule se také stala symbolem tzv. geeků a nerdů.

Na konci 20. století byla ve Spojeném království pletená čepice s bambulí spojována s utilitární nemoderností nebo fotbalovými fanoušky. Spolu s odznakem fotbalového klubu a šátkem byla vnímána za znak britského fotbalového fanouška z dělnické třídy. U nás je podobným symbolem například čepice "zmijovka" s malou bambulkou, kterou nosili čeští řezníci a populární byla především na venkově. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zmijovka)