Stavební dělníci vykopali kamennou panenku. Stala se jednou z největších záhad

Nampská panenka.

V roce 1889 byla nalezena neobyčejná hliněná panenka, dlouhá asi 3,8 cm. Byla vyzdvižena z vrtu hlubokého asi 91 metrů, což svědčí o tom, že ležela ve vrstvě datované do stáří asi 2 milionů let. Figurka byla nalezena pod několika různými vrstvami včetně 4,5 metry lávového čediče. Z této hloubky bylo také vyzdviženo mnoho malých hliněných kuliček. Jaká je záhada nampské panenky? Je sktečná, nebo jde o podvrh?

Malou sošku objevila v roce 1889 v Nampě skupina osadníků, kteří hledali vodu. V roce 1887 založili James A. Pinney, Nathan Falk, Joseph Perrault, John Bernard a M. A. Kurtz společnost, která měla právě v novém pohraničním městě Nampa ve státě Idaho vyhledat artézskou vodu. Místo toho ale našli záhadou panenku.

Panenka vypadá trochu jako člověk s hlavou a končetinami. Panují neshody o tom, zda jde o "dosud nejdůležitější objev na severozápadě země", nebo zda je to mnoho povyku pro nic.

"Na té postavě je jeden zvláštní detail a zdá se, že má na sobě evropské oblečení. Postava se také zdá být oběšená, ale to může být jen představa," řekli badatelé na serveru Archaeology-World.

Kurtz později figurku ukázal Charlesi F. Adamsovi, prezidentovi železniční společnosti Union Pacific Railroad, který náhodou projížděl Idahem. Adams, který nedávno četl knihu G. F. Wrighta, mu o nálezu napsal. Tak to všechno začalo. Wright požádal Kurtze o fotografii artefaktu a jen dle popisu pak stanovil, že se jedná o zajímavý nález.

Na sošku se podívejte zde:

Pro a proti aneb Tři teorie

Přítomnost železa na povrchu figurky svědčí o tom, že je starobylého původu a nemohla být podvržena. Mnozí vědci, kteří incident krátce po nálezu zkoumali, se shodli na tom, že figurka je autentická a velmi starého původu. A proto se objevilo hned několik teorií, z nichž ta hlavní tvrdí, že panenka mohla být zatlačena do země z větší výšky, nebo mohla propadnout trhlinou v zemi.

"Na chráněných místech se na panencec nacházely skvrny bezvodého červeného oxidu železa, které nemohly vzniknout na žádném podvodném předmětu. Při návštěvě lokality v roce 1890, kdy byl na místě, aby porovnal zbarvení oxidu na obrázku s barvou na hliněných kuličkách, které se stále nacházejí mezi sutí, jež pochází ze studny, a zjistil, že je takřka totožné, jak je to jen možné,“ říkala expertíza, která se zaměřila i na jiné nálezy z této oblasti. "K těmto důkazům je třeba přidat také obecnou shodu předmětu s jinými lidskými pozůstatky, které byly nalezeny pod lávovými usazeninami na tichomořském pobřeží. Obrázek z Nampy je také podobný slavné Willendorfské venuši, jejíž stáří se odhaduje na 30 000 let."

Kontroverzní panenka Nampa je stále velkou záhadou

Sochu mohl vytvořit někdo se "savantským autismem". Lidé s tímto syndromem mají obvykle omezené schopnosti, ale alespoň jednu speciální dovednost. Pravdou je, že někteří ze "savantních autistů" dokáží pomocí bláta vyrobit mimořádně dokonalé věci. Rodina mohla sochu zakopat, aby syndrom skryla.

Druhá možnost je ta, že sochu mohly vyrobit podivné bytosti, včetně mimozemšťanů a UFO. Anebo mohl kromaňonský člověk vytesat kámen, ze kterého se potom stala soška. Kromaňonci sice neuměli psát, ale uměli vytvářet sochy.

A třetí možností je, že mohl sošku z Afriky bez povolení přivézt otrok. Poté se bál následků svého činu a sošku zakopal.

Podle jiné teorie ji mohl otrok použít ke kopání, a nakonec ji ztratil v hlíně. Každopádně skončila hluboko v zemi, odkud byla později vyzvdvižena, aby vědcům zamotala hlavy.

Podvod anebo neskutečný objev?

Archeologický nález z Nampy by mohl být neuvěřitelně vzácným a důležitým nálezem, který by dokázal, že lidé obývali západ USA v době dávno předtím, než si myslíme. Nebo jde o podvrh, který se do země dostal v době, kdy byl prezidentem Spojených států Benjamin Harrison.

Pokud je panenka skutečná, lidská civilizace existovala v Idahu před více než dvěma miliony let. Pokud je podvrh, pak se jedná o mimořádně zdařilou „legraci“.

Buď je tedy nampská panenka stará 2 miliony let, anebo 130 až 150 let stará. Stále se sice jedná o artefakt, ale už ne takový, který by přepsal dějiny.

Záhadná historie II zveřejnila na Youtube video, podle kterého panenka zřejmě symbolizuje kulturu ztracené civilizace. Na její hrudi byly totiž odhaleny geometrické značky, které by mohly symbolizovat oblečení nebo šperky.

Panenka z Nampy je vystavena v Idaho Historical Society. Anebo ji můžete vidět v tomto ideu:

