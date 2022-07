Supervyspělá civilizace stvořila ostrovní město. Dávnou technologii nechápeme

Nan Madol je nazýván osmým divem světa.

Uprostřed Tichého oceánu, mezi rovníkem a jedenáctou rovnoběžkou, leží starobylé město Nan Madol, jež je dodnes obklopeno záhadami. Je připojeno k východnímu pobřeží mikronéského ostrova Pohnpei a považováno za osmý div světa. Jedná se o město z kamenných sloupů, o jehož stavbě dodnes není jasné prakticky nic. Pojďte s námi toto místo navštívit.

Proč by někdo stavěl město na korálových útesech, které se tyčí jen metr a půl nad hladinou? To dodnes nevíme. I když jedna teorie přece jen existuje. Madol se nachází na půli cesty mezi Havajskými ostrovy a Filipínami, kde řádí často silné bouře a tajfuny. Bouře však samotný Madol nezasáhne, ale vyhýbá se mu, takže je toto souostroví jedním z nejbezpečnějších míst v Tichém oceánu.

Nan Madol je součástí Federativních států Mikronésie a je složen z 92 uměle vytvořených ostrůvků, které jsou navzájem propojeny kanály, což dalo tomuto zvláštnímu místu název Benátky Pacifiku. Na Madolu žila přibližně 500 let, v letech 1100 až 1600 našeho letopočtu, královská rodina a dodnes se zde nacházejí nějaké hrobky. Největší záhadou ostrova však jsou megalitické stavby, které tvoří město.

Na nesmírně zajímavé video v češtině se podívejte zde:

Město, o jehož stavbě nikdo neví

Zdi záhadného města byly postaveny především z čedičových klád, protože v některých oblastech Pohnpei se přirozeně vyskytují ložiska sloupcovitého čediče, v nichž sopečná láva vychladla v podobě svislých sloupů. Jenže to znamená, že zbytky této lávové horniny musely být na místo nějak dopraveny a pak z nich bylo postaveno město. Tato představa je velmi nereálná. Obří klády byly totiž z Pohnpei skutečně přeneseny ze vzdálenosti několika kilometrů. Na Madolu z nich pak byly postaveny sruby. Vodorovné lávové kmeny pak vytvořily stěny vysoké až 15 metrů a silné až 5 metrů.

Jak je to ale možné?

Jak byl Nan Madol postaven, je dodnes záhadou.Zdroj: Profimedia

Legenda o městě a jeho výstavbě

Nan Madol v doslovném překladu znamená "mezi prostory". A to na místo skvěle sedí, protože se skutečně zdá, že se nachází mezi pravdou a mýtem. Legendy vyprávějí, že ruiny tohoto starobylého města, které kdysi bylo domovem tajemné civilizace, oplývají neprobádanými chodbami.

Traduje se, že kanály spojují uměle vytvořené ostrůvky a skrývají hrobky s ostatky obrů a duchů mrtvých králů. Místní obyvatelé této legendě bezmezně věří, stejně jako tomu, že stavitelé použili k dopravě kamenů na ostrov magii.

Průměrná hmotnost každého kamene je 5 tun, přičemž některé váží až 25 tun, proto nikdo neví, jak mohla být stavba postavena a kým. Na ostrově nebyla zjištěna žádná technologie, která by dokázala kameny zvednout a někteří odborníci tyto stavby proto srovnávají s egyptskými pyramidami.

O záhadném místě a supervyspělé civilizaci byl natočen televizní seriál Ancient Aliens (Starověcí mimozemšťané). V něm je řečeno, že Madol zde byl ještě před příchodem obyvatel na ostrovy. Místní říkají, že kameny levitovaly z Pohnpei a "pohybovaly se jakoby rukama duchů", proto je místními město nazýváno Městem duchů.

Vědci se domnívají, že kameny byly přivezeny z pevniny pomocí bambusových vorů přes vodu, i když všechny pokusy to zopakovat ztroskotaly.

Nejen legendy, ale i kletba

Dosud tedy nebyla záhada výstavby tohoto místa objasněna, přestože proběhly mnohé demonstrace. O historii ostrova neexistují žádné písemné záznamy, vše zůstává jen v lidové slovesnosti a ústní tradicí. Přitom celá Mikronésie je známá tím, že uchovávat tajemství je posvátné.

"Narušovat posvátnou půdu, která kdysi patřila minulým vládcům s nadpřirozenými schopnostmi, by znamenalo porušovat zákon," říká místní král Nahmwarki, který dokonce pohrozil anglickému archeologovi F. W. Christianovi trestem smrti, pokud by na místě začal jakékoli vykopávky. Šperky a další artefakty, které byly pohřbeny spolu s náčelníky, byly uloupeny, takže artefaktů, které by mohli archeologové studovat, zůstalo jen málo. Navíc každému, kdo se bude snažit přijít záhadě na kloub, hrozí prokletí.

V roce 1874 ztroskotala poblíž Marshallových ostrovů loď, která na dno oceánu odnesla stovky beden patřících polskému antropologovi Janu Kubarymu. Tak se ztratila i velká část historie ostrova. Že by zde platila nějaká kletba? Není to totiž jediné neštěstí. Počátkem 20. století vládli na ostrově Němci. Guvernér Victor Berg však nerespektoval královský zákaz a vstoupil do zapečetěné hrobky. Otevřel rakev dávných vládců ostrova, kde našel kosterní pozůstatky obrů vysokých dva až tři metry. Té noci ostrov ožil aktivitou duchů, přišla divoká bouře, blýskalo se a na ostrov se snášely přívalové deště. Berg ležel v deliriu a slyšel zvuky foukající lastury a následujícího rána, 30. dubna 1907, zemřel. Příčina smrti nebyla lékařem nalezena, ale místní tvrdí, že zemřel kvůli prokletí bohů.

Více informací najdete i na tomto videu:

Vědecké vysvětlení

Právě v souvislosti s bouřemi vyhýbajícími se Madolu existuje zajímavá verze. Nan Madol a sousední ostrůvek Kosrae tvoří 480 km dlouhou zónu, kde vznikají tajfuny, které se možná časem rozrostou natolik, až zpustoší Filipíny. Pohnpei, ostrov připojený k Madolu, má konstantní seismickou aktivitu, která vytváří piezoelektřinu. Ta právě v souvislosti s čedičovým podkladem ostrova soustřeďuje koncentrovaný koronální výboj k obloze, takže Madol jakoby manipuluje s počasím. Bouře se mu však vyhýbají. To ale nemá s podivnými lávovými kmeny co do činění.

Nan Madol sloužil jako ceremoniální centrum východní Mikronésie v Oceánii a je zařazen mezi Světové kulturní dědictví UNESCO.

