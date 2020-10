Skandál Nancy Reaganové: Prezidenta nechala hlídat astroložkou

Ronald Reagan se stal americkým prezidentem díky neobvykle vysokému počtu hlasů a svůj mandát po čtyřech letech opět téměř jednohlasně obhájil. Teprve po skončení jeho úřadu se Američané dozvěděli, že za jeho politickými úspěchy měly stát neustálé porady jeho manželky s astroložkou.

Nancy Reaganová byla svému manželovi vždy věrnou oporou a rádkyní. Když ale krátce po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1981 Reagan jen tak tak přežil pokus o atentát na jeho osobu, začala mít o něj panický strach. Zkontaktovala proto svou známou astroložku Joan Quigleyovou a svěřila se jí: "Třesu se strachy pokaždé, když vyjde z domu."

Joan se podívala na hvězdné konstalace a první dámu uklidnila. Od té chvíle sestavovala Reaganovi osobní horoskopy na každý den a Nancy podle nich plánovala prezidentův rozvrh. Využívání neobvyklých služeb se snažila tajit; platby astroložce posílala přes třetí osobu, aby se neobjevily v jejích osobních účtech. Když na samém konci Reaganova volebního období vyšla pravda najevo, pokusila se věc zlehčit: "Rozhodně to nebyl jediný faktor, který se na přípravě Ronova rozvrhu podílel, a žádné politické rozhodnutí nebylo učiněno na základě astrologie," prohlásila.

Sama Joan Quigleyová však tvrdila něco jiného. Ve své knize se mimo jiné pochlubila: "Byla jsem zodpovědná za načasování všech tiskových konferencí, většiny proslovů, odlety a přistání letadel. Vybrala jsem vhodnou dobu pro Reaganovu debatu s Jimmym Carterem a prezidentovi jsem plánovala veškeré dlouhé i krátké zahraniční cesty."

Podobně jako František Koudelka v Jáchyme, hoď ho do stroje, měl i Ronald Reagan po ruce harmonogram s vyznačenými šťastnými a kritickými dny. Namísto hvězdiček a křížků však astroložka použila barvy: zelený puntík avizoval klidný den, oranžový si žádal zvýšenou opatrnost a červený varoval před nebezpečím.

Jakmile se Američané roku 1988 dozvěděli, že je Reaganova vláda z velké části řízena horoskopy, začali si prezidenta dobírat. "Astrologie vládne Bílému domu," hlásal titulek v New York Post. Když demokraté ve Sněmovně neuspěli s úpravami obchodního zákoníku, okomentoval to jeden z jejich reprezentantů slovy: "Astroložka jim zřejmě poradila, aby dneska nic neschvalovali." Předseda Sněmovny na to odpověděl: "To nevadí. Jsem rád, že se prezident aspoň s někým radí."

Dokonce i mluvčí Bílého domu tehdy zahájil tiskovou konferenci slovy: "Na první dotaz odpovím přesně ve 12:33 a půl minuty."

Nancy Reaganová byla ze skandálu přirozeně nešťastná a hájila se, že jen dělala vše pro to, aby manžela ochránila a udržela ho naživu. "Velmi málo lidí umí pochopit, jaké to je, když vašeho muže někdo postřelí, a on málem zemře. Po celou dobu se vystavuje desítkám tisícům lidí a kdokoli z nich může být blázen s pistolí."

Na její obranu musíme uznat, že Reagan proslul jako skvělý řečník, dokázal elegantně vybruslit i z vyostřené studené války a dalším pokusům o atentát už nečelil. Jeho projevy a mezinárodní setkání byly možná skutečně dobře načasovány, jako by je snad řídily hvězdy…