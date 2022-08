Takto nehezká a prostá byla Josefína, životní láska Napoleona. Co na ní viděl?

Portrét Napoleonovy první manželky Josephine de Beauharnais, francouzské císařovny. Francois Gerard, 1801

Foto: Profimedia.cz

Byla ženou nejslavnějšího vojevůdce všech dob. Bylo jí to však jedno. Nazývala ho „můj směšný malý Korsičan". Napoleon ji ale bláznivě miloval. Do té doby, než mu krutým způsobem zlomila srdce.

Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, zvaná Joséphine de Beauharnais, se narodila do nepříliš bohaté, ale urozené rodiny na francouzském ostrově Martinik. Vyrůstala na statku a podle toho se také chovala. Místo toho, aby se učila jemným mravům, hovořila hrubě a jednala koketně.

V roce 1779 se provdala za francouzského důstojníka, vikomta Alexandra de Beauharnais. Původně si měl vzít její sestru, ta ale zemřela. Proto souhlasil, že se ožení s Josefínou. I když mu porodila dvě děti, manželství šťastné nebylo. Alexandr byl záletník a svou ženou byl znechucen. O patnáct let později byl svazek zrušen.

Napoleon a Josefína

Nově nabytá svoboda Josefínu doslova uchvátila. V klášteře pro opuštené ženy a děti se konečně naučila etiketě a vstřebala potřebný šarm. Nyní cítila, že jí svět leží u nohou. Začala chodit do společnosti a seznamovala se s úspěšnými a vlivnými muži. Těmi se nechala vydržovat.

Z toho důvodu byla považována za nemorální a zkaženou. Josefína i přesto, že nebyla žádná krasavice a disponovala zkaženými černými zuby, neměla o milence nouze. Svobodně flirtovala a v posteli byla vášnivá.

Když jí bylo dvaatřicet let, stala se milenkou člena Direktoria a nejmocnějšího francouzského politika Paula Barrase. Ten jednoho dne pořádal malou oslavu. Na ni pozval i svého nového přítele Napoleona Bonaparte. Josefína vycítila příležitost. V šatech s hlubokým výstřihem si přisedla k šestadvacetiletému generálovi a s nadšením poslouchala jeho příběhy z vojenských tažení. Na konci večera se jí totálně opilý Korsičan přiznal, že se do ní vášnivě zamiloval.

Vychytralá Josefína

„Napoleon byl Josefínou fascinován, protože vypadala velmi francouzsky, ale byla outsider jako on. Z chudé dívky se prodrala, díky své schopnosti flirtu a intrik, nahoru. Sice prodala svou cnost, byla ale mocná a bohatá," říká historička Kate Williams. „Až do osudné večeře se Napoleon toulal Paříží sám. Dívky se mu vyhýbaly. Josefína byla první, kdo mu konečně věnoval pozornost."

Od té doby jí každý den psal. Ona jeho dopisy ale často ignorovala. „Tvůj obraz mi nedá pokoj," přiznal se. „Zoufale toužím po tvém těle. Dnes se vracím domů. Nemyj se." Tmavovláska byla spokojená. „On mě nemiluje, on mě uctívá," svěřila se svým přítelkyním. Necelý rok poté, co se poznali, slavili svatbu. Francouzská společnost byla ale šokována. Co tato slavná koketa po malém vojákovi bez peněz a konexí vlastně chce? Josefína však svého muže znala a viděla v něm potenciál. Její odhady se vyplnily. Během deseti let, které následovaly po jejich sňatku, se Napoleon stal císařem.

Zdroj: Youtube

Josefína si během té doby nedala pokoj. I jako vdaná paní pokračovala ve svých mimomanželských vztazích. Roku 1804, kdy byl vojevůdce korunován, bylo jejich soužití v troskách. Napoleon ji vyčítal, že ho nejen veřejně ponižuje, ale také mu nedala dědice. V roce 1809 se pár definitivně rozešel.

Zdroj:

www.dailymail.co.uk, www.cs.wikipedia.org, www.novinky.cz